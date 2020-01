GF Vip | Annullato il televoto: Barbara Alberti ha abbandonato il gioco

GF Vip | La produzione del programma ha deciso di annullare il televoto di questa settimana in quanto Barbara Alberti ha ufficialmente deciso di abbandonare il gioco

La produzione del GF Vip, attraverso un post sugli account ufficiali del reality show di canale 5, ha comunicato che la concorrente Barbara Alberti ha ufficialmente abbandonato la casa più spiata d’Italia.

Per questo motivo, infatti, la produzione ha deciso di annullare il televoto di questa settimana in quanto la scrittrice compariva tra gli abitanti della casa a rischio.

Barbara Alberti ha abbandonato il GF Vip a causa di un’indisposizione. La scrittrice, infatti, da qualche giorno aveva manifestato una certa volontà di voler abbandonare in maniera definitiva il gioco.

Barbara Alberti ha abbandonato il GF Vip: il comunicato ufficiale

Già qualche ora fa, Barbara Alberti aveva temporaneamente abbandonato il Grande Fratello per motivi di salute, ma pochi minuti fa è arrivato poi il comunicato della produzione, che ha avvisato non solo del ritiro della scrittrice ma anche dell’annullamento del televoto.

Ovviamente tutti gli utenti che hanno votato spendendo dei soldi, verranno prontamente risarciti. Questo, infatti, nel giro di poche settimane è già secondo televoto che viene annullato al GF Vip. Il primo a causa della squalifica di Salvo Veneziano e il secondo adesso, a causa dell’allontanamento di Barbara Alberti.

La scrittrice aveva rivelato in diretta di non riuscire più a distinguere la finzione dalla realtà e per questo motivo preferiva interrompere la sua esperienza al Grande Fratello Vip.

Peccato che poco dopo abbia poi confidato ai suoi compagni di viaggio il vero motivo del suo abbandono, che nulla a che fare con le dinamiche del gioco.

Non sappiamo al momento se Barbara Alberti tornerà al GF Vip per raccontare al pubblico la sua versione della storia su quanto accaduto questa sera, ma sicuramente Alfonso Signorini fornirà una spiegazione maggiormente dettagliata al pubblico di canale 5.