Morto Kobe Bryant | incidente in elicottero per la leggenda NBA-VIDEO-

Kobe Bryant ex giocatore dei Los Angeles Lakers è morto oggi in un terribile incidente con il suo elicottero, morta con lui anche la figlia.

Si è spento Kobe Bryant leggenda NBA ex stella dei Los Angeles Lakers. Il giocatore si trovava in volo sui cieli di Calabasas sul suo elicottero privato. Secondo quanto riporta Tmz, Bryant era in compagnia di altre persone oltre al pilota, purtroppo con lui è deceduta anche la figlia tredicenne.

Il velivolo avrebbe preso fuoco subito dopo essere precipitato, tutti i passeggeri hanno perso la vita ed inutili sono stati i soccorsi immediatamente intervenuti.

