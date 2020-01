Luigi Favoloso a Live Non è la d’Urso si è difeso dalle forti accuse di violenza della sua ex fidanzata Nina Moric

Luigi Favoloso, ospite di questa sera di Barbara d’Urso a Live, si è difeso dalle forti accuse di Nina Moric sul suo conto.

L’ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato di non aver mai picchiato la bella modella croata, ma che più volte ha provato a impedirle di farsi del male da sola. In quanto l’ospite di Live Non è la d’Urso ha rivelato che la sua ex compagna è autolesionista, ma non solo. Nina avrebbe fornito alla redazione delle prove false, mostrando delle foto in cui le ferite sul suo corpo non sono state provocate da lui ma da lei stessa e da sua madre.

