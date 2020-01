Pomeriggio 5 | Frecciatina in diretta a Taylor Mega di Karina Cascella

Karina Cascella ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno a Pomeriggio 5 e lancia una frecciatina in diretta a Taylor Mega.

Frecciatina di Karina Cascella a Taylor Mega in diretta durante la puntata del 22 gennaio di Pomeriggio 5. L’opinionista ha festeggiato il suo quarantesimo compleanno nella trasmissione di Barbara D’Urso e durante i saluti finali ha annunciato il suo addio alla tive perchè sarà “impegnata nel cinepanettone”. Una battuta che Barbara D’Urso non ha capito all’istante, ma che ha scatenato le risate della stessa Karina.

Karina Cascella lancia una frecciatina a Taylor Mega in diretta a Pomeriggio 5

Karina Cascella che ha compiuto 40 anni non è riuscita a non emozionarsi. Barbara D’Urso le ha fatto notare la cosa ricordandole che ha compiuto 40 anni e non 62. La Cascella, così, prima di salutare, ha spiazzato il pubblico di canale 5 con un annuncio che ha lasciato interdetta la conduttrice.

“Ti volevo dire una cosa. Non posso più venire per un periodo di tempo perchè devo il cinepanettone e quindi per un po’ non posso più venire”, ha dichiarato la Cascella scoppiando poi a ridere.

Barbara ha fatto finta di non capire mentre Karina continuava a ridere. “Ora stiamo a Gennaio, tra undici mesi e lo dici mo? Che poi immagino l’alto livello di recitazione”, ha ribattuto la D’Urso.

Il riferimento a Taylor mega è evidente. Quest’ultima, infatti, ha annunciato di non poter più partecipare alle varie trasmissioni tv, comprese quelle di Barbara D’Urso, percjè impegnata in altri progetti, in primis il cinepanettone con Massimo Boldi.

Come risponderà Taylor Mega? Replicherà alla Cascella o lascerà correre?