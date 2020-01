Grande Fratello Vip | Ivan Gonzalez deluso da Clizia: “Non me lo aspettavo”

Grande Fratello Vip | Ivan Gonzalez, una volta fuori dalla casa più spiata d’Italia, non ha mancato di manifestare una certa delusione nei confronti di Clizia Incorvaia

Ivan Gonzalez, dopo la fine del suo percorso nella quarta edizione del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un lungo sfogo su Instagram contro Clizia Incorvaia.

Il bel modello spagnolo ha confidato ai suoi fan di aver visto alcune clip in cui l’ex di Francesco Sarcina rivelava di non essersi mai fidata di lui nella casa. In quanto ha sempre avuto l’impressione che volesse creare una storia d’amore a tutti costi per scopi televisivi.

“Onestamente non me lo aspettavo proprio da lei” ha esordito Ivan Gonzalez del Grande Fratello Vip. “Io non ho mai avuto bisogno di crearmi una storia per visibilità. Sono sempre stato simpatico e sincero con tutti nella casa” ha concluso deluso il bel modello spagnolo.

Ivan Gonzalez dopo il Grande Fratello Vip: l’amaro sfogo su Clizia Incorvaia

Ivan Gonzalez è rimasto abbastanza sconcertato dalle parole di Clizia Incorvaia al GF Vip, in quanto era convinto che tra loro due stesse nascendo qualcosa ma così invece non è e non sarà.

“Penavo che tra noi ci fosse qualcosa” ha confidato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Ci sono stati degli sguardi, delle sensazioni, ma evidentemente mi sbagliavo” ha concluso Ivan.

Clizia Incorvaia del Grande Fratello Vip non è di certo l’unica a pensare che il modello volesse creare a tutti i costi una storia d’amore a scopi televisivi.

Anche la sua ex fidanzata Sonia Pattarino ha rivelato che Ivan aveva una strategia nella casa, strategia che evidentemente non ha funzionato visto che il suo percorso è durato poche settimane.

Dopo lo sfogo di Ivan Gonzalez contro Clizia Incorvaia, la modella si è sbilanciata su un altro abitante della casa. Su chi? Su Paolo Ciavarro!

Per Clizia, Paolo rappresenta l’uomo ideale. Saranno i due ad essere la prima, tanto attesa, coppia del GF Vip 2020?

