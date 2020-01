Gf Vip 2020, sta nascendo l’amore tra Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro? L’ex moglie di Francesco Sarcina si sbilancia: “è il mio genere di uomo”.

Clizia Incorvaia, per la prima volta da quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020, ammette di vedere in Paolo Ciavarro il suo ideale di uomo. Tra i due, finora, non è ancora successo niente, ma nelle prossime settimane potrebbero esserci sviluppi anche se il figlio di Eleonora Giorgi ha dichiarato di non provare attrazione fisica nei suoi confronti.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro prima coppia del GF Vip 2020? Lei ammette: “è il mio ideale di uomo”

Durante la notte trascorsa nella suite del Grande Fratello Vip 2020 insieme ai bonazzi, Clizia Incorvaia, si è lasciata andare e, parlando di quello che potrebbe essere il suo futuro sentimentale, ha ammesso di vedere in Paolo Ciavarro il suo ideale di uomo. “Non mi mollo con nessuno, adesso ci penso due volte, ma io ho in mente un altro uomo, per esempio Paolo rientra di più nel mio genere, onestamente, non c’è niente tra noi, ma lui è sicuramente più il mio genere rispetto ad Ivan Gonzalez”, ha spiegato Clizia a Paola Di Benedetto.

Cosa ne penserà Paolo Ciavarro che, confidandosi con Andrea Montovoli, ha dichiarato di non provare attrazione fisica?

Durante la notte, poi, Clizia si è confidata proprio con Paolo. “Mi dispiace che sia passata l’idea che io potessi avere un interesse per Ivan, secondo me l’ultima settimana lui provava una strategia, troppo romanticismo improvviso”, spiega l’ex moglie del leader de Le Vibrazioni.

Paolo, nel tentativo di rassicurarla, risponde: “Spero che non l’abbia fatto apposta, però se tu hai avuto questa impressione ti credo”.