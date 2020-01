Paolo Ciavarro gela Clizia Incorvaia nella casa del GF Vip 4: ecco cosa pensa dell’ex moglie di Francesco Sarcina il figlio di Eleonora Giorgi.

Tra Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia non nascerà nessun amore nella casa del GF Vip 2020. Diversamente da ciò che pensano diversi telespettatori, però, tra Paolo e Clizia non nascerà un amore. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, infatti, ha dichiarato di non provare alcun interesse nei confronti dell’ex moglie di Francesco Sarcina.

Dopo l’eliminazione di Ivan Gonzalez che aveva un forte interesse per Clizia Incorvaia, i sostenitori della coppia Paolo-Clizia speravano di vedere un avvicinamento tra i due. A spegnere i sogni dei fans più romantici del Grande Fratello Vip 2020 è stato lo stesso Paolo che, confidandosi con Andrea Montovoli, Fernanda Lessa e Adriana Volpe, ha detto:

“Lei è una ragazza interessante ma proprio no, non c’è attrazione fisica”, ha dichiarato il figlio di Eleonora Giorgi che ha poi aggiunto: “Poi non la conosco bene, ma a pelle no, non mi piace”.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

A tifare per Paolo e Clizia era anche Eleonora Giorgi che, in un’intervista rilasciata ai microfoni del settimanale DiPiù Tv, ha dichiarato:

“Clizia possiede una candida intelligenza che ricorda un po’ la mia – ha confessato -. Ha una bellezza eterea ed è molto molto in gamba. Sapevo che mio figlio sarebbe rimasto affascinato da lei. È sotto gli occhi di tutti che, tra loro, c’è una bella intesa: lei si confida con lui; lui con lei”.

“Clizia mi piace molto – ha ha aggiunto -. Ma mio figlio non è tanto maturo quanto invece è lei. Però l’amore trova sempre una strada e se, poi, alla fine, si dovessero innamorare, andrebbe benissimo così. Ho imparato a conoscere Clizia guardandola durante una sua intervista da Barbara d’Urso, parlando anche dello scandalo sul presunto tradimento con Riccardo Scamarcio – e ne sono rimasta folgorata. Ho pensato che, forse, è stata vittima di una storia più grande di lei, e che ama sua figlia tantissimo”, ha concluso.