Chi sono i bonazzi del GF Vip 4? Ecco tutto quello che c’è da sapere su Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini.

Durante la settima puntata del Grande Fratello Vip 2020, nella casa, sono entrati tre bonazzi con l’obiettivo di sedurre le donne della casa che si sono lamentate del sex appeal dei coinquilini uomini, ma chi sono i tre bonazzi con cui le donne del Gf Vip 4 hanno trascorso una piacevole notte nella suite?

I tre bonazzi del Grande Fratello Vip 2020 sono sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini. I tre superboys hanno il compito di far trascorrere delle ore piacevoli alle donne della casa e non sono nuovi al mondo delle televisione. Tutti e tre, infatti, hanno precedenti esperienze televisive.

Matteo Alessandroni è il ragazzo che avrebbe avuto un flirt con Carmen Di Pietro che parlava di un sentimento, smentito prontamente da Matteo. Gianluca Irpino, invece, è un ex corteggiatore di Uomini e Donne. Il giovane ha corteggiato Veronica Burchielli durante la sua breve esperienza sul trono prima che abbandonasse tutto per vivere la sua storia con Alessandro Zarino. Prima di entrare nella casa, su Instagram, Gianluca ha scritto: “E adesso si salpa, via con una nuova avventura“.

Jacopo Poponcini, invece, ha partecipato come tentatore all’ultima edizione di Temptation Island insieme a Giulio Raselli e Alessandro Zarino e, nella suite, ha confidato a Clizia di aver conosciuto durante tale avventura la cugina, Cristina Incorvaia che aveva partecipato al programma con l’allora fidanzato David Scarantino.