GF Vip | Sonia smaschera Ivan Gonzalez: “So qualcosa che nessuno sa!”

GF Vip | Sonia Pattarino, sulle pagine del magazine dedicato a Uomini e Donne, ha smascherato il suo ex fidanzato Ivan Gonzalez

Sonia Pattarino ha finalmente deciso di rompere il silenzio su Ivan Gonzalez al GF Vip.

L’ex corteggiatrice del Trono Classico di Uomini e Donne ha soddisfatto le curiosità dei telespettatori, rivelando perché secondo lei il modello spagnolo evita di menzionarla in ogni occasione, anche quando parla dell’esperienza televisiva al dating show di Maria De Filippi su canale 5.

“Evita di parlare di me semplicemente per non darmi attenzioni” ha esordito Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez al GF Vip. “So qualcosa di lui che nessuno sa e se parla di me ha paura che possa rivelare tutto” ha concluso l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne.

Almeno per il momento, Sonia ha preferito non rivelare cosa conosce soltanto del suo ex, ma quel che è certo è che qualcosa che potrebbe far cambiare il pensiero del pubblico sul suo conto.

Sonia Pattarino contro Ivan Gonzalez al GF Vip: “E’ una strategia”

L’ex fidanzata di Ivan Gonzalez del Grande Fratello Vip ha anche insinuato che il bel modello spagnolo l’abbia lasciata poco prima di entrare nella casa perché ha una strategia ben precisa di come indirizzare il suo percorso nella casa più spiata d’Italia.

“Ivan non parla di me per una strategia. Così come sa bene, infatti, che i concorrenti che creano una storia d’amore nei reality di più” ha esordito Sonia Pattarino di Uomini e Donne.

Sonia ha dunque insinuato che Ivan, che di recente è stato il protagonista del bagno gate, si sia avvicinato a Clizia Incorvaia del GF Vip soltanto per avere una maggiore attenzione mediatica all’interno della casa, sperando così di poter restare il più a lungo possibile nel programma.

Dopo la bomba sganciata da Sonia Pattarino del Trono Classico, il pubblico è curioso di sapere cosa nasconde il bel modello spagnolo Ivan Gonzalez. Così come è curioso di sapere che fine ha fatto la scorsa notte Fernanda Lessa al GF Vip.