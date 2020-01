Grande Fratello Vip 2020 bagno gate | Chi ha sporcato il water?

Grande Fratello Vip 2020, scoppia il bagno gate: nella notte, qualcuno sporca il water con i propri bisogni, ma viene immediatamente scoperto.

Nella casa del Grande Fratello Vip 2020, il bagno è da sempre un grandissimo problema soprattutto quando le persone che devono condividerle sono davvero tante. Ne sanno qualcosa gli attuali inquilini della casa più spiata d’Italia che si sono ritrovati di fronte una scena raccapricciante.

Grande Fratello Vip 2020, scoppia il bagno gate: ecco chi ha sporcato il water

Chi segue il Grande Fratello, sia nella versione nip che vip, sa che il bagno rappresenta un grande problema per gli abitanti della casa. Durante il Grande Fratello 15, fu Aida Nizar a finire nel mirino dei concorrenti per essersi sentita male all’interno del bagno e di non aver pulito successivamente. Nel corso dell’ultima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara D’Urso, invece, a lasciarsi andare ad un durissimo sfogo dopo aver trovato il bagno sporco fu Francesca De Andrè.

Nelle scorse notti, anche gli inquilini della casa di Alfonso Signorini hanno dovuto fare i conti con il bagno sporco. A ritrovarsi di fronte all’inquietante scenza è stata Licia Nunez. Stavolta, però, il responsabile è stato scovato subito. “Era in bagno […] L’ha fatta Ivan sulla tavoletta. Mi ha detto che era di corsa”, ha raccontato l’attrice a cui avrebbe raccontato la stessa verità proprio lo spagnolo.

Stavolta, dunque, non c’è stato alcun motivo di fare un processo per scoprire l’identità del colpevole che ha immediatamente confessato tutto. Il bagno, comunque, continua ad essere un problema. Molti inquilini si chiedono come mai non ci sia un secondo bagno, ma sin dalla prima edizione del reality, ciò che non è mai cambiato, è proprio il numero dei bagni presenti in casa.