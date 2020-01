Antonella Elia di nuovo furiosa: “Uomini del GF VIP, fate schifo!”

Antonella Elia al Grande Fratello VIP continua a far parlare di sé: arriva il rabbioso attacco agli uomini che hanno apprezzato (un po’ troppo) le nudità di Fernanda Lessa più dell’esibizione delle altre. E il web trasforma la Elia in un meme.

Nel corso delle varie puntate del Grande Fratello gli inquilini della casa sono sempre sottoposti a prove di vario genere, un po’ per scaldare l’atmosfera, un po’ per rendere più eccitante l’esperienza dei telespettatori da casa.

L’ultima trovata del Grande Fratello ha previsto una gara di Burlesque tra le concorrenti, che dopo l’esibizione sarebbero state votate dai concorrenti maschi.

Tutte hanno tirato fuori il meglio di sé ma, quella che di certo ha tirato fuori più delle altre è stata Fernanda Lessa, la quale ha deciso di indossare un perizoma e di esibirsi in una danza particolarmente sensuale, stravincendo la competizione e facendo andare su tutte le furie Antonella Elia.

Antonella Elia diventa un meme: “Fate schifo”

Nella rapidissima comunicazione social a cui assistiamo in questi anni, soprattutto in concomitanza con la messa in onda dei più famosi reality show della nostra televisione, si fa presto a diventare un meme.

Antonella Elia ci è riuscita nelle scorse ore grazie al suo attacco a tutti i concorrenti maschi del Grande Fratello, “colpevoli” di non ragionare esattamente con le proprie facoltà intellettuali, secondo la Elia.

Con il trucco sciolto e i capelli scompigliati, Antonella ha dato vita a un siparietto che entrerà probabilmente nella storia della televisione trash: indicando ripetutamente in mezzo alle proprie gambe la Elia ha affermato che gli uomini hanno “il cervello nel pis***o”.

Ben lontani dal prendersela o dal chiedere scusa, gli uomini della casa hanno risposto con la solita goliardia alla rabbia di Antonella. Patrick ha continuato a ripetere “E’ vero! Hai ragione! Hai ragione!”.

C’è da dire che se Fernanda Lessa ha suscitato l’entusiasmo maschile, la povera Paola Di Benedetto è stata crudelmente presa di mira con uno zero assoluto, a causa della sua performance per niente sensuale e che si basava sul “m’ama non m’ama” con un fiorellino tra le mani. Antonio Zequila, in particolare, era davvero deluso.

Non contenta di aver attaccato direttamente coloro che avevano preferito la Lessa a tutte le altre, la Elia ha continuato commentare l’accaduto anche con le altre ragazze della casa. Con Barbara Alberti, che tentava di calmare i bollenti spiriti sostenendo che la performance delle ragazze, nel suo complesso, fosse stata carina, la Elia ha continuato a lamentarsi: “Era disgustoso, ripugnante, quello che ha fatto quella poraccia, inguardabile!”.

A niente sono valsi gli sforzi di Barbara Alberti, che ha tentato di calmare i bollenti spiriti della sua coinquilina sostenendo che lo spettacolo, nel suo insieme, era stato divertente e di buon gusto: ovviamente la Elia non era per niente d’accordo. Che la Lessa possa darsi di nuovo alla fuga dopo gli attacchi di Antonella?

