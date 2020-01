Non tutte le donne seguono una beauty routine serale, perchè non sempre si ha il tempo per farlo. Scopriamo come eseguirla.

Per avere una pelle del viso idratata e bella, è importante seguire una perfetta beauty routine serale, ma non è sempre semplice, perchè non sempre si ha a disposizione il tempo per farlo.

Il più delle volte la stanchezza prende il sopravvento e il primo pensiero è di farci una doccia e andare a dormire. Questo non va per niente bene, perchè la mancata beauty routine notturna rende la pelle spenta, disidratata e con qualche anno di troppo.

Scopriamo come prenderci cura del viso la sera, così al mattino potremmo avere un viso radioso e riposato.

Beauty routine serale: perchè è importante per il viso?

Prendersi cura del viso, è importante prima di andare a dormire, perchè durante la notte la pelle può rigenerarsi, perchè non è esposta nè a sbalzi termici e nè all’inquinamento. Durante la notte, la pelle del viso tende a ringiovanirsi, causando una disidratazione della pelle, per questo motivo, si consiglia l’uso di prodotti che idratano la pelle. Si può iniziare utilizzando degli struccanti e delle maschere idratanti.

Fatevi consigliare quando acquistate le creme idratanti e le maschere viso in base alla vostra pelle, perchè i cosmetici devono lenire anche eventuale arrossamenti, così al risveglio la pelle risulterà più luminosa del solito.

Prodotti da utilizzare: struccanti lenitivi e idratanti

Per eseguire una beauty routine prima di andare al letto, bisogna scegliere un buon struccante, ecco quali potete scegliere:

latte detergente

acqua micellare

olio purificante

La scelta di uno di questi prodotti deve essere fatta in base alla vostra pelle, ma la caratteristica comune è: aiutare a lenire e idratare la pelle.

La componente idratante è fondamentale in tutte le tipologie di struccanti, anche per le donne che hanno la pelle più grassa o mista. Dopo aver applicato uno dei tre struccanti su un dischetto di cotone e applicato sul viso, dovete lavare il viso e poi tamponarlo con un asciugamano pulita. Successivamente mettete il tonico su un dischetto di cotone, molto per riequilibrare la naturale acidità della pelle, inoltre svolge un’azione astringente e stimolante.

Crema notte: quale scegliere?

Dopo aver struccato e deterso il viso, si deve applicare la crema notte, ma quale scegliere?

Non va bene la crema giorno ameno che non è espressamente indicato, perchè ha una texture più leggera, magari con spf per proteggere il viso dai raggi del sole, mentre per la sera dobbiamo scegliere una crema più ricca e cremosa. Non dimenticate di applicare un siero, che si deve scegliere in base alle proprie esigenze e alla tipologia di pelle:

antiage: per le pelli più mature;

anti impurità

anti macchia.

Successivamente, applicate la crema notte, facendo un piccolo massaggio facciale, iniziando dal centro del viso andando verso l’esterno, effettuando dei movimenti circolari fino ad arrivare al collo. Il ruolo della crema notte è quella di ricompattare la pelle, andando a stimolare l’attività cellulare, così da rigenerarla e agisce sulle rughe d’espressione. Al vostro risveglio, la pelle sarà più luminosa e compatta.

Maschera viso notte: è consigliata?

La maschera viso notte è consigliata, ma vige la regola, che bisogna sceglierla in base al proprio tipo di pelle, ecco come:

pelle matura: occorrono maschere nutrienti e ricche, dall’effetto riempitivo, sono da preferire quelle che dopo l’applicazione si massaggiano fino ad essere completamente assorbite. Si deve lasciare agire tutta la notte;

