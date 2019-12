L’acqua micellare è un prodotto che non deve mancare nel beauty case di ogni donna. Scopriamo a che cosa è e come si utilizza.

L’acqua micellare, largamente utilizzata, veniva decantata negli anni Ottanta come un segreto di bellezza di molte modelle e make up artist.

Veniva utilizzata per eliminare il trucco tra una sfilata ed un’altra, bastava un semplice spruzzo, un batuffolo di cotone e il viso era libero da impurità e da qualsiasi traccia di trucco. Viene ancora oggi utilizzato per rimuovere il make-up, ed è utile in quanto non disidrata la pelle e la pulisce in profondità.

In commercio ne esistono di diversi tipi, la scelta dipende dalla vostra pelle, scopriamo che cosa è e come si utilizza.

Acqua micellare: che cosa è

L’acqua micellare è dunque una soluzione non oleosa, quindi a base acquosa che contiene delle particelle dette micelle in sospensione, perciò si definisce acqua micellare.

Le micelle svolgono una funzione molto importante, in quanto attirano e rimuovono trucco, il sebo in eccesso, quindi hanno una funzione pulente.

Questo prodotto ha origine francese, ma da circa 10 anni si è diffusa praticamente in tutto il mondo.

E’ un prodotto molto delicato ed è adatto a tutti i tipi di pelle, basta scegliere quello adatto. E’ un prodotto che non deve mancare nei beauty case di ogni donna, viene utilizzato come struccante, ideale per purificare la pelle in profondità senza aggredirla, inoltre è utile in quanto non va ad alterare il pH.

Come si utilizza

L’acqua micellare è consigliata per rimuovere le impurità e il trucco dal viso, si può usare sia al mattino che la sera: al mattino : si usa per eliminare i residui di sudore e sebo

: si usa per eliminare i residui di sudore e sebo la sera: si utilizza per rimuovere il trucco e le impurità che si possono accumulare durante il giorno.

Ha un applicazione facile e veloce, basta applicare una piccola quantità su un batuffolo di ovatta o su un dischetto struccante, poi massaggiate delicatamente sul viso attraverso dei piccoli movimenti circolari. E' importante non strofinare sul viso e inoltre si deve passare uniformemente su ogni zona del viso e non necessita di risciacquo, quindi dopo potete applicare la crema idratante.

In commercio potete trovare anche l’acqua micellare bifasica con olio d’Argan, è utile per le donne che si truccano in modo molto marcato, e quindi più difficile da rimuovere.

Ecco alcuni consigli da seguire:

mettere l’acqua micellare sui dischetti

passare sulle labbra

salite fino agli zigomi e alla fronte

infine arrivate sul collo.

E’ importante insistere sulla zona T, si intende la fronte,il naso e il mento, dovete solo prestare attenzione al contorno occhi. Dopo l’applicazione, lasciate agire per pochi secondi, poi spostate il dischetto verso l’esterno del contorno occhi, delicatamente fino a quando non andrà via tutto il trucco dalle ciglia e dalle palpebre.

Preparare l’acqua micellare a casa

E’ possibile prepararla in casa, in poco tempo, ecco come:

100 ml di acqua distillata 2 cucchiaini di gel di aloe vera 2 cucchiaini di detergente delicato eco-bio

Dopo aver provveduto all’acquisto degli ingredienti, mettete tutto in una bottiglietta di vetro, chiudetela ed agitate energicamente. L’acqua micellare è pronta per essere utilizzata.

In alternativa agli ingredienti sopra elencati, potete fare in questo altro modo:

50 ml di acqua distillata 50 ml di infuso di camomilla un cucchiaino di detergente biologico.

In entrambi i casi, si rimuovono le impurità dal viso.