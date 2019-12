Uomini e Donne, l’ex tronista Veronica Burchielli torna sui social dopo aver lasciato il programma per Alessandro Zarino con parole ricche d’amore.

Dopo aver lasciato il trono classico di Uomini e Donne per vivere il sentimento che prova per Alessandro Zarino, Veronica Burchielli torna sui social con un lungo post e pubblicando la prima foto di coppia insieme all’ex tronista.

Veronica Burchielli torna sui social con Alessandro Zarino: “grazie a te per aver creduto in noi”

Belli, complici e felici, Veronica Burchielli e Alessandro Zarino pubblicano sui social le prime foto di coppia lasciandosi andare anche ad importanti parole d’amore. Il sentimento tra i due è molto forte al punto che Veronica ha deciso di lasciare il trono per Alessandro Zarino. L’ex tronista, così, ha deciso di raccontare ai followers i sentimenti che ha provato durante la sua partecipazione a Uomini e Donne e ciò che l’ha spinta a dare una vera possibilità al suo rapporto con Alessandro.

“So che il mio non è stato il classico perso corso a uomini e donne, non è stato un percorso lineare con le dinamiche che ci si aspetterebbero.. Questo lo ha reso difficile da capire per molti di voi ma forse è ciò che lo ha reso più sentito. Non è facile mettersi in gioco, non è facile mettere a nudo le proprie emozioni e non è facile ascoltarsi. Non è facile ammettere di essere fragili ma forse è li che sta la vera crescita di una persona, al contrario è facile giudicare a vista. Un percorso fatto di pancia dal primo momento, di emozioni, di paure, di sentimenti e se è vero che i sentimenti sono irrazionali non ci si possono aspettare l percorsi facili, lineari e perfetti. Un grazie speciale a quelle persone che hanno continuato a sostenermi sin dall’inizio quando ancora ero corteggiatrice , andando oltre, capendo“, scrive Veronica.

Veronica, poi, si lascia andare ad importanti dichiarazioni d’amore nei confronti di Alessandro. “La foto seguente mi piace molto perché agli occhi miei rispecchia la sensazione (quella che vedete in basso ndr) che ho percepito dalla nostra prima esterna “PROTEZIONE”. Lui gigante mentre io piccolina ed è proprio così che lui mi chiama “a piccoliiiin” !! Un grazie a te per avere creduto in noi. Non esistono percorsi giusti, esistono i percorsi e questo doveva essere il mio, il nostro. Le cose non succedono per caso”, conclude l’ex tronista.