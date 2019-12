Struccarsi, come procediamo? Tutte noi o la maggior parte siamo solite utilizzare ovatta con l’aggiunta di uno struccante che sia liquido o cremo per rimuovere il trucco a fine giornata. Vediamo come stravolgere questa abitudine e trasformarla non solo in un beneficio per la nostra pelle ma anche per l’ambiente. Impariamo a struccarci naturalmente

È nostra consuetudine, spesse volte prese dalla fretta, premere un tantino di prodotto su un dischetto di ovatta pensando di struccarsi del tutto e naturalmente e, soprattutto, di non aver fatto del male a nessuno. Non è esattamente così, possiamo ridurre i danni all’ambiente e conferire al nostro viso un lavaggio completo e naturale. Scopriamo come procedere e iniziare a mettere in pratica qualche valido suggerimento.

Scegliere un’abitudine naturale e amica dell’ambiente

Se ci capita di crucciarci su come impostare la nostra alimentazione, prediligendo cibi sani e nutrienti, non potremmo esimerci dal prestare attenzione ad una delle pratiche più importanti della giornata: la pulizia del viso che sia serale o mattutina. Dal momento che, in molte, cercano di preferire la natura vegetale a quella animale, di limitare l’uso della plastica, perché non migliorare anche la nostra fase di strucco e pulizia viso? L’ovatta è intrisa di fertilizzanti, uno dei grandi problemi dell’inquinamento e le fibre sottili in essa contenute possono essere ingoiate dai pesci e danneggiarli. Abbandoniamo detergente e batuffolo e tuffiamoci nella lettura di utili consigli

È possibile utilizzare un panno in microfibra senza l’aggiunta di detergenti, acque micellari o altro

senza l’aggiunta di detergenti, acque micellari o altro Utilizzare prodotti a base oleosa, la cosiddetta procedura oil wash, come ad esempio olio di mandorle dolci, olio di jojoba, olio di oliva o olio di cocco e rimuovere subito dopo il trucco utilizzando sempre il panno in microfibra leggermente inumidito. Per chi ha il timore di ritrovarsi con la pelle grassa può stare tranquilla: il sebo (la sostanza lipidica che fuoriesce dai follicoli piliferi e va a formare sulla cute una pellicola) è solubile nell’olio quindi anche chi parte da una base grassa si ritrovare in una situazione di rilevante ottimizzazione.

Struccarsi: Come procediamo?

Misceliamo acqua e olio scelto della stessa quantità

Agitare il prodotto naturale appena composto per una giusta fusione tra i due

Dopo aver eliminato il trucco con l’olio, potete passare sul viso il panno in microfibra inumidito rimuovendo l’olio

Potete poi procedere ad un buon siero, un contorno occhi e ad una crema viso

L’olio si adatta di per sé ad ogni tipo di pelle, quello di jojoba si presta a pelli un pochino più grasse, quello di mandorle dolci a quelle miste. In estate il procedimento varia di un po’ poiché potete rimuovere l’olio con un detergente specifico per il viso. Per chi ha una pelle ultra sensibile alternare sempre al panno in microfibra semplicemente l’acqua.

Consiglio

Ogni due settimane è bene trattare il viso con uno scrub tutto al naturale. Potete preparare un trattamento di esfoliazione semplice ed efficace: aggiungete un po’ di zucchero o di farina di mandorle all’olio che avete scelto e passatelo sul viso delicatamente