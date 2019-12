Ci sono piante domestiche che purificano gli ambienti domestici da polvere, fumo di sigaretta e non solo. Scopriamo quali sono.

Non tutti sanno che esistono delle piante domestiche che sono utili per purificare l’aria, in quanto sono in grado di assorbire le sostanze inquinanti presenti negli ambienti domestici. Sono utili in quanto ci possono liberare dall’asma, dalle irritazioni della mucose e non solo.

Purtroppo l’aria delle nostre case, non è sempre “sana”, in quanto ne risente sia dell’inquinamento ambientale esterno sia di quello interno. Scopriamo quindi quali sono le piante che possiamo scegliere da mettere a casa per purificare l’aria. Piante per casa: perchè sono importanti L’aria delle nostre case non è sempre sana e purificata, in quanto anche le normali attività come la cottura dei cibi, possono rilasciare nell’ambiente domestico delle sostanze, che sono dei composti volatili, che sono dannose per la nostra salute. Nell’aria delle nostre case può ad esempio essere presente formaldeide, una sostanza prodotta da: fumo di sigaretta

gas: che viene utilizzato per i fornelli

vernici di pareti: questo accade quando si pitturano le pareti;

polvere presente sulle tende. In un’epoca tecnologia, i computer sono presenti in tutti gli appartamenti, e proprio gli schermi dei pc sono responsabili della presenza di xilene e toluene nell’aria di casa.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Piante grasse da avere in casa, scopri i benefici per la salute

Non solo, basti pensare ai prodotti che vengono utilizzati per le pulizie domestiche, che possono inquinare l’aria di casa, perchè hanno troppa ammoniaca al loro interno. La presenza nell’aria di tutte queste sostanze, possono causare diversi disturbi, ecco alcuni: mal di testa

irritazioni delle vie respiratorie

allergie

irritabilità. L’aria di casa si può purificare, utilizzando delle piante, che sono capaci di purificare l’aria di casa, in un appartamento di cinquanta metri quadrati, ne occorrono circa 6 piante. Piante domestiche

Ecco quali sono le piante domestiche da acquistare per purificare l’aria, dalle sostanze inquinanti sia esterne che interne.

1- Giglio della pace

E’ una pianta che aiuta a liberare l’aria da sostanze chimiche come:

formaldeide

benzene

muffa

allergeni.

Il giglio è una pianta che rilascia ossigeno, è in grado di purificare uno spazio di 10 metri cubi, rendendo l’ambiente più sano. Si può utilizzare anche per abbellire la camera da letto e non richiede particolari cure.

Deve essere collocata in una zona della casa illuminata, preferibilmente vicino ad una finestra o ad un balcone, deve essere innaffiata regolarmente.

CLICCA SULL’IMMAGINE PER SCOPRIRE IL NOSTRO SPECIALE SUL NATALE!

2- Aloe vera

E’ una pianta che migliora la qualità dell’aria, ha una particolarità in quanto, presenta delle foglie carnose, che liberano l’aria da agenti chimici tossici come: la formaldeide.

L’aloe vera viene utilizzata anche per valutare l’inquinamento ambientale, in quanto, se sulle foglie compaiono delle macchie marroni, significa che l’ambiente domestico è molto inquinato.

Posizionate la pianta di aloe di fronte ad una finestra, in modo da esporla alla luce naturale, è preferibile acquistare un coprivaso alto, perchè questa pianta tende ad allargarsi in tutte le direzioni.

3- Sansevieria o lingua di suocera

E’ una pianta conosciuta ed utilizzata fin dall’antichità, è in grado di eliminare la formaldeide e non solo, contrasta l’elettrosmog che è causato dai dispositivi elettronici presenti in casa.

E’ una pianta molto acquistata perchè:

molto elegante

semplice da curare

decorare la stanza

Se avete animali domestici, soprattutto gatti, dovete fare attenzione in quanto le foglie sono velenose.

4- Gelsomino

E’ una pianta che ha un gradevole profumo, che rilassa la mente e il corpo, si consiglia di collocarla nella camera da letto, in quanto concilia il sonno.

Il gelsomino riduce gli stati di ansia e apporta benefici anche all’umore, non solo è anche bella esteticamente, perchè presenta dei delicati fiori bianchi a trombetto.

E’facile da coltivare, necessita di un vaso basso e di terra vegetale in abbondanza, e va collocata in una zona luminosa della casa e ben areata.

5- Lavanda

Questa è una pianta molto conosciuta per le sue proprietà rilassanti e calmanti, inoltre rilascia un gradevole profumo in casa.

La lavanda è consigliata soprattutto per:

riduce lo stress

abbassa la frequenza cardiaca

Questa pianta ha bisogno di un terreno secco e pietroso, infatti si consiglia di mettere in fondo al vaso della ghiaia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Lavanda: proprietà, benefici e possibili controindicazioni



6- Photos

Il photos o potos, è una pianta dalle foglie verdi a forma di cuore, ideale per la casa e, in particolare, per la camera da letto. Anche in questo caso si tratta di una pianta in grado di liberare l’aria da sostanza volatili nocive come la formaldeide, presente nel mobilio e nel parquet.

Si tratta quindi di una pianta facile da curare, per farla durare a lungo, vi basterà tenerla in un ambiente luminoso, innaffiarla solo quando il terreno e asciutto.

7-Edera

Le foglie dell’edera, sono molto utili in quanto filtrano l’aria ed assorbono le sostanze nocive che sono presenti negli ambienti, come la formaldeide.

L’edera è utile per diversi motivi:

soggetti asmatici

riduce la muffa

facile da coltivare.

Infine è una pianta molto resistente, che sopravvive anche in ambienti poco luminosi e a basse temperature.

8- Ficus

E’ una pianta domestica molto conosciuta, che necessita di abbondanti e frequenti innaffiature. E’ indicata per gli ambienti umidi e non molto freddi, può essere collocata in un salotto, avrà una duplice funzione:

purificherà eliminando fino a 12 microgrammi di formaldeide ogni ora

abbellisce la stanza

Possiamo concludere dicendo che l’aria di casa si potrebbe purificare con dei semplici accorgimenti come: