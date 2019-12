Molte di noi usano portare il pc sul letto per guardare le serie tv o chattare. Le coperte però rischiano di danneggiare irrimediabilmente la ventola. Ecco come fare

Siete delle series addicted e proprio non riuscite a staccarvi dal pc per godervele sino alla fine? La sera dovete chattare fino all’ultimo con le amiche? Bene, ma non fatelo sul letto. O almeno, fate attenzione: il pc sul letto per guardare serie tv, film e i nostro social è a rischio.

Può sembrare una cosa stupida e sicuramente prima non ci avete pensato. Perché in fondo è comodissimo, specie nelle rigide serate invernali, infilarsi sotto le coperte del letto e prima di staccare con il mondo godersi un po’ di tranquillità con quello che ci piace di più. L’ultima stagione del Trono di Spade, il nuovo film di Ryan Gosling, il video che la nostra influencer preferita ha appena postato, un tutorial imperdibile.

Normale, vi capiamo benissimo. Così come capiamo chi la sera dedica ancora un po’ di tempo ai suoi contatti social, quelli che durante il giorno non ha potuto coltivare. Non c’è nulla di male, ma il letto è un nemico terribile per il pc e adesso vi spieghiamo anche i motivi.

Pc a letto? Come proteggere la ventola

Cosa succede infatti quando appoggiamo il nostro pc sul letto? Lo caso più semplice è mettersi sdraiate e renderlo davanti a noi, sulle ginocchia usando le coperte come leggio. Passi ancora d’estate, che magari abbiamo solo un lenzuolo leggerissimo. Ma d’inverno scatta l’ora del piumone, il nemico numero uno del pc.

La spiegazione è semplice. Sotto il pc infatti c’è la ventola che è essenziale per raffreddare il processore mentre il computer lavora. A pieno regime, il processore raggiunge una temperatura che supera i 70 gradi e quindi ha bisogno di aria fresca per non surriscaldarsi. Ora però se appoggiamo il nostro pc sulle coperte creiamo l’effetto contrario. Lo spessore del piumino, o di quello che usiamo, andrà a creare un tappo sulla ventola che così non riuscirà a pescare aria dall’esterno.

Quindi cosa significa? Che andremo a surriscaldare in maniera letale il nostro pc. E così succederà che quando lo spegniamo, se non lo fa già da solo, poi il mattino dopo non si accenderà più e ci sarà bisogno dell’assistenza. Pensiamo che sia colpa del pc e invece è solo una distrazione nostra.

Quindi come possiamo fare? Basterà mettere un rialzo sotto il portatile, come un libro oppure una rivista spessa. Oppure ancora meglio compare un tavolino portatile su cui appoggiarlo: un alza Notebook o anche soltanto uno di quelli per la colazione a letto. Così, nessun rischio e pc salvato.