Il lavoro a maglia avrebbe effetti benefici immensi sulla salute fisica e mentale. Scopri perchè fa così bene alla salute

Il lavoro a maglia viene considerato da molti una pratica associata alle nonne, alla vecchiaia e alla pensione. Una brutta reputazione per questa attività che nonostante questo sta guadagnando sempre più popolarità tra i giovani che amano realizzare borse, sciarpe e maglioni seguendo i propri gusti. A seguito di studi condotti sull’argomento è emerso che il lavoro a maglia include molti benefici per la salute fisica e mentale.

Lavorare a maglia fa bene alla salute

Secondo uno studio commissionato dall’associazione benefica Knit for Peace del Regno Unito e che coinvolge 1.000 dei suoi membri, il lavoro a maglia avrebbe effetti benefici immensi sulla salute fisica e mentale. Questa attività, tra le altre cose, limiterebbe l’insorgenza della demenza, combatterebbe la depressione e inibirebbe nelle persone il dolore cronico.

Precedenti studi avevano già rivelato che il lavoro a maglia induce uno stato di rilassamento, nonché una diminuzione della frequenza cardiaca e della pressione sanguigna. I sostenitori del lavoro a maglia, noti come knitters hanno dimostrato di sentirsi più felici e meglio nella loro pelle. Così come il lavoro a maglia esistono altre attività dimostrate essere molto benefiche per il corpo e lo spirito.

Buone attività per il corpo e per lo spirito

Se sei una persona anziana o hai parenti anziani intorno a te, ecco alcune idee di attività che, come il lavoro a maglia, sono benefiche per la loro salute fisica e per risollevare il loro morale:

Tai Chi

Indicato per tutte le età, il Tai Chi è una pratica ancestrale cinese che consiste in movimenti di intensità della luce, stretching e consapevolezza. Conosciuto anche come “meditazione in movimento”, il Tai Chi non solo migliora la flessibilità, l’equilibrio e la forma generale, ma riduce anche il dolore e la depressione.

Giardinaggio

I benefici del giardinaggio sono molti. Divertente e gratificante, il giardinaggio induce sensazioni di calma, relax e migliora l’attenzione e la memoria delle persone.

D’altro canto, si contribuisce con il giardinaggio alla creazione di un ambiente armonioso e piacevole e ad una sensazione di appagamento personale, essenziale per la felicità. Se vuoi approfondire l’argomento leggi anche >>> Giardinaggio: tutti i benefici per la salute

Camminare a piedi

Camminare o fare escursioni è un ottimo modo per praticare attività fisica mentre vi godete i grandi spazi aperti e gli splendidi paesaggi.

La vicinanza alla natura è stata a lungo riconosciuta per i suoi effetti positivi su umore, benessere e salute sia nei giovani che negli anziani.Camminare fa bene anche in inverno: ecco perché e non sottovalutare i benefici del camminare sotto la pioggia

Giochi da tavolo

Per le persone che non possono fare esercizio o vogliono variare le proprie attività, i giochi da tavolo sono un’occupazione divertente e piacevole che i ricercatori hanno dimostrato essere in grado di aiutare a prevenire il declino cognitivo e la demenza.

Acquista alcuni giochi da tavolo e concediti la famiglia o gli amici anche solo poche volte a settimana. Anche i rapporti umani miglioreranno e il buon umore sarà probabilmente in pole position.

Disegnare e dipingere

Disegnare e dipingere sono due attività arricchenti che chiunque può facilmente praticare quotidianamente e divertirsi mentre acquisisce abilità motorie, migliorando l’attività cerebrale e la concentrazione.

L’arte, oltre ad essere un piacevole hobby, è considerata una vera terapia che crea sempre più nuovi follower. Acquista matite, vernice e supporti e goditi questa delicata attività e il suo impatto positivo sulla tua salute mentale. Scori di più sull’argomento: Mandala Therapy, 3 ragioni per cui colorare fa bene

La cucina

Cucinare buoni pasti e deliziose torte non è solo piacevole quando per il palato. È stato dimostrato che cucinare e cuocere rende le persone più felici e stimola i sensi e la creatività.

