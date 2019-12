Nina Moric non sta bene | Svela il mistero della sua assenza

La showgirl di origini croate Nina Moric torna a parlare sui social dopo un lunghissimo periodo di silenzio. Pare stia attraversando un periodo nero e molto complicato

La chiara esternazione di Nina Moric la dice lunga “Sto facendo di tutto per risolvere un problema, vorrei tornasse tutto a due mesi fa…” scrive in una Instagram stories rispondendo a tutti coloro che le chiedevano come stessero andando le cose.

Il mistero del malessere di Nina Moric

In realtà, Nina Moric ha un problema specifico che la sta affliggendo da diverso tempo. Fino a qualche mese era felice e sorridente a Zanzibar, al suo ritorno però si scatena l’inferno. C’è inoltre qualcosa di ancora misterioso che vincola Nina sul parlare apertamente della sua spiacevole situazione attuale.

Vorrebbe condividere molto di più con le persone che l’hanno sempre sostenuta ma purtroppo non può ed il motivo è ancora sconosciuto e afferma “Se potessi vi racconterei tante cose, ma non è ancora arrivato il momento. Arriverà il giorno, per me, per voi, per tutti, soprattutto per mio figlio”

Sembrerebbe una problematica che riguarda la famiglia ma non ha nulla a che fare con la mamma Vranka con la quale ha un rapporto unico e che è per lei sua roccia e il suo punto fermo. A starne fuori è anche la sua vita privata, quella sentimentale. Con l’imprenditore napoletano Luigi Mario Favoloso tutto procede tranquillamente, è ancora parte della sua vita nonostante le molteplici divergenze e i continui tira e molla.

Molti dei dettagli lasciano supporre che l’ex Fabrizio Corona, in carcere dallo scorso marzo, sia tornato in auge nella sua vita recandole un malessere che potrebbe avere a che fare con il figlio Carlos avuto con lui. Tra le tante domande che le sono state fatte su Instagram le viene anche se avesse intenzione di scrivere un libro e Nina risponde “È una moda pure questa…gente di 20 anni che scrive libri…dai” palese frecciatina a Giulia De Lellis e al suo libro intitolato “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza”.

Insomma non è un periodo facile per la modella croata anche se ancora non siamo a conoscenza di cosa le è realmente accaduto. Potrebbe darsi che, come accaduto all’inizio, continui a rispondere proprio su Instagram attraverso i questi posti nelle stories.