L’alga spirulina è altamente nutriente anche per chi è ancora un pochino diffidente e più tradizionalista. Quest’alga d’acqua dolce proviene dall’America Centrale. Fa benissimo al nostro organismo perché è ricca di proteine facilmente sintetizzabili dal nostro corpo. Possiede proteine tre volte in più rispetto alla carne ed ha tanti altri poteri nutritivi. come dicevamo in merito a quest’alga dai sorprendenti benefici

La spirulina porta con se vitamine A, B, E, K, ferro, calcio, sali minerali e magnesio. Viene utilizzata molto da tutte le persone che hanno scelto di seguire una dieta vegana o vegetariana. Unica fonte di vitamina B2 non animale che è contenuta per di più nella carne, nel pesce, nelle uova. Assumerla genera effetti energizzanti e tonificanti.

Migliora la prestazione sportiva poiché agisce sull’ossidazione dei grassi e sulla concentrazione di glutatione, un antiossidante essenziale per i nostri muscoli e per prevenire gli infortuni. Alcuni studi tra cui uno in particolare pubblicato nel 2016 su European Review for Medical and Pharmacological Sciences dagli studiosi dell’Università di Poznan afferma che assumere per 3 mesi di 2 g di spirulina al giorno possa ridurre la massa corporea in persone in sovrappeso.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Idee culinarie per assumere la spirulina

La Nasa ha addirittura inserito la spirulina nell’alimentazione degli astronauti una volta in orbita perché aiuta a recuperare energia post missioni. Ricordiamo che la spirulina esiste anche sotto forma di compresse, in polvere (la più usata e da trovare facilmente al supermercato o in farmacia), reperibile soprattutto nei negozi biologici con il suo colore verde brillante. Insomma, questo cibo degli astronauti, non è affatto per soli vegani, astronauti e vegetariani. Possiamo sbizzarrirci in tante ricette originali se abbiamo voglia di metterci alla prova e preferiamo cimentarci in cucina.

Leggi anche: >>>>

La spirulina in polvere infatti potrà essere inserita in modo pratico e veloce in tantissime ricette, soprattutto negli impasti. Fate attenzione al sapore che assoluto è abbastanza particolare e forte e cambia a seconda delle polveri vendute.

Vediamo come e dove abbinarla

Panificazione , possiamo aggiungete mezzo cucchiaio di alga in polvere all’impasto e dar vita a pizzette, pagnotte, panini e volendo anche pizza.

, possiamo aggiungete mezzo cucchiaio di alga in polvere all’impasto e dar vita a pizzette, pagnotte, panini e volendo anche Pasta fatta in casa un paio di cucchiaini all’interno dell’impasto per la dose di 4/6 persone. Otterrete la vostra pasta homemade color verde/blu che potete condire sapori decisi come pomodori secchi e un pizzico di peperoncino .

un paio di cucchiaini all’interno dell’impasto per la dose di 4/6 persone. Otterrete la vostra pasta homemade color verde/blu che potete condire sapori decisi come e un pizzico di . Gnocchi , aggiungete un po’ di spirulina in polvere alla ricetta tradizionale e il gioco è fatto.

, aggiungete un po’ di spirulina in polvere alla ricetta tradizionale e il gioco è fatto. Dressing per le vostre insalate, ad esempio metà avocado schiacciato e ridotto a crema, un cucchiaino di spirulina, succo di limone, olio evo, acqua e il tutto da frullare.

per le vostre insalate, ad esempio metà avocado schiacciato e ridotto a crema, un cucchiaino di spirulina, succo di limone, olio evo, acqua e il tutto da frullare. Dolci sfiziosi da aggiungere anche alla tavola natalizia, potete creare delle palline sane da gustare per un break con cocco, semi di zucca, datteri, mandorle e quel pizzico di spirulina.

Cosa aspettate? Ora che sapete di cosa si tratta e come utilizzarlo, sperimentate questo superfood nella vostra alimentazione quotidiana

Di Denis Carito