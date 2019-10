Cucina sana: gnocchi di spinaci e patate -VIDEO

Un delizioso primo piatto, gli gnocchi con spinaci e patate, che potranno essere preparati in modo veloce e che conquisteranno tutti al primo assaggio.

Gli gnocchi di spinaci e patate, un primo piatto gustoso che potrà essere prepararato con gli spinaci freschi durante la stagione primaverile ma riproposto in altri periodi dell’anno con gli spinaci congelati.

Una ricetta della tradizione in una variante colorata e dal gusto unico. Gli gnocchetti potranno essere accompagnati in modo davvero succulento da un sughetto al pomodoro aromatizzato. Non ci resta che scoprire come si preparano seguendo il video tutorial. Se ti piacciono i primi piatti non perdere la ricetta dei ravioli con zucca e burrata.

Come preparare gli gnocchi con spinaci e patate, il video tutorial

Per preparare gli gnocchi con spinaci e patate, avrete bisogno di:

Per gli gnocchi

400 grammi di patate cotte a vapore

100 grammi di spinaci cotti a vapore

150 grammi di farina bianca ’00’

sale quanto basta

Per il condimento

400 grammi di passata di pomodoro

sale quanto basta

1 pizzico di pepe

1 spicchio d’aglio

3 cucchiai di olio extra vergine di oliva

qualche foglia di salvia

150 grammi di ricotta stagionata o di scamorza

Dopo aver lavato e sbucciato le patate, tagliarle a dadini e cuocerle a vapore, così anche per gli spinaci. Ridurre tutto a purea. Nel frattempo preparare il sugo di pomodoro. Per preparare gli gnocchi impastare la purea di patate e spinaci con la farina e dopo aver creato un impasto omogeneo creare un cordoncino e tagliarlo in tanti piccoli gnocchetti. Gettare gli gnocchi in acqua salata e bollente, quando affiorano in superficie sono pronti per essere scolati e conditi con il sugo. Potranno essere serviti spolverizzati con della ricotta stagionata o della scamorza.

->>>LEGGI ANCHE:

Pasta e ceci leggera, ricetta vegetariana

Torta morbida all’arancia senza lattosio

Gamberoni e Bacon: la ricetta afrodisiaca – VIDEO

Torta al cioccolato, caffè e peperoncino: ricetta afrodisiaca-VIDEO

Farinata di ceci: la ricetta originale ligure da fare in casa senza riposo

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI