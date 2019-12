I mostaccioli un dolce tipico del Natale appartenente alla tradizione campana. La ricetta originale di questi dolcetti speziati a forma di rombo davvero gustosi.

I Mostaccioli sono un dolce tipico della tradizione natalizia della regione Campania. Squisiti biscotti speziati e ricoperti di cioccolato con la tipica forma romboidale e dal cuore morbido. La tradizione vuole che questi dolcetti si preparino l’8 Dicembre e restino in tavola per tutto il periodo natalizio. La loro origine è molto antica, già Catone parlava di piccole foccaccine dolci chiamate Mustacei.

->>POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Natale 2019 | Struffoli napoletani | la ricetta originale -VIDEO-

Scopriamo insieme la ricetta originale dei mostaccioli per poterli preparare e servire durante le feste natalizie che saranno di certo dolcissime!

Clicca sull’immagine per scoprire il nostro speciale sul Natale!

Come preparare i Mostaccioli, la ricetta originale

Per preparare i mostaccioli, avrete bisogno di:

500 grammi di farina 00

300 grammi di zucchero

250 grammi di acqua

150 grammi di granella di mandorle

30 grammi di cacao amaro in polvere

1 scorza di arancia

5 grammi di pisto

3 grammi di ammoniaca per dolci

Per la copertura

500 grammi di cioccolato fondente

Il Pisto è un mix di spezie aromtiche che si ottiene miscelando:

15 grammi di pepe bianco

5 grammi di noce moscata

13 grammi di cannella in polvere

2 grammi di chiodi di garofano

5 grammi di semi di anice stellato

Versare in un recipiente la farina, la granella di mandorle, lo zucchero ed il cacao in polvere setacciato. Il Pisto, l’ammoniaca e la scorza grattugiata di arancia. Miscelare bene il tutto e versare l’acqua a temperatura ambiente fino ad ottenere un impasto omogeneo. A questo punto trasferire l’impasto su una spianatoia e continuare ad impastarlo con le mani.

Avvolgere il panetto nella carta forno e farlo riposare in frigo per almeno un’ora. Dopo si dovrà stendere la pasta tra due fogli di carta forno con un mattarello e poi con lo stampo ritagliare i rombi. Posare i biscotti in una teglia foderata di carta forno e infornare a 180C° per circa 18 minuti. Lasciarli raffreddare e dopo aver sciolto il cioccolato fondente, glassarli. Ripetere l’operazione dopo che il primo strato si sia solidificato. I Mostaccioli si conservano in luogo fresco per 10 giorni tenendoli ben coperti.