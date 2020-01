Portate in tavola la ciambella soffice al latte di mandorla e conquisterete tutti. Un dolce facile, anche molto leggere, ma delizioso.

La ciambella al latte di mandorla è la dimostrazione pratica che la frutta secca non fa solo bene, ma è anche utile per preparare dei dolci deliziosi. Tutti conosciamo le mandorle e i loro derivati, ma magari non immaginiamo che il latte di mandorla possa diventare la base per una torta paradisiaca come questa.

Invece è possibile, mescolandolo ad altri semplicissimi ingredienti, quelli che ognuna di nooi ha normalmente in casa. Ne bastano davvero pochi per ottenere un prodotto eccezionale, ideale per la prima colazione, per la merenda dei bambini o anche da servire alla fine di un pasto. In più questa è una ricetta senza grassi, né burro e nemmeno olio, quindi il risultato finale sarà anche molto leggero dal punto di vista calorico.

Ciambella al latte di mandorla, pronta in un’ora

Non ci sono grandissimi segreti per preparare un’ottima ciambella al latte di mandorla. Una ricetta che è pronta praticamente in un’ora tra la preparazione dell’impasto e la cottura. Nel caso avanzasse, si conserva tranquillamente per 3-4 giorni sotto una campana di vetro.

Ingredienti

350 grammi di farina 00

5 uova fuori frigo

250 ml di latte di mandorla

150 grammi di zucchero

1 bustina e mezza di lievito per dolci

scaglie di mandorle

granella di zucchero

Preparazione:

Partite montando le uova con lo zucchero per almeno 10 minuti. Quando saranno bianche e soffici. Cominciate ad unire il latte di mandorla a filo. Poi, sempre poco alla volta, anche la farina setacciata (per non creare grumi) e cominciate a mescolare con una spatola facendo movimenti regolari dal basso verso l’alto.

A quel punto unite anche il lievito e versate il composto in uno stampo da ciambella del diametro di 22-24 centimetri, già imburrato e infarinato.

Prima di informare, cospargete la superficie della vostra ciambella con le scaglie di mandorle e la granella di zucchero

Infornate a 170° per 45-50 minuti, la durata dipende dalla potenza del forno. Quando la ciambella soffice al latte di mandorle sarà pronta lasciatela raffreddare perfettamente prima di toglierla dallo stampo. Poi la potete servire.