La Regina Elisabetta sta male? Ha cancellato un tè: evento rarissimo

La Regina Elisabetta sta male: è l’unico motivo per cui la sovrana inglese si “concede” di cancellare impegni ufficiali. Mentre lo staff parla di un semplice malanno, le malelingue incolpano Harry.

Ogni anno la Regina Elisabetta trascorre le vacanze di Natale nella storica residenza di Sandringham. La Regina è particolarmente legata al palazzo di Sandringham, dal momento che lì nacque e morì l’amatissimo padre di Elisabetta.

Proprio nel nome di Re Giorgio, la Regina prolunga la propria permanenza a Sandringham ben oltre la fine delle festività natalizie, e precisamente fino al 6 Febbraio, giorno in cui suo padre morì affidandole il destino del Regno e dei sudditi.

Nel periodo trascorso a Sandringham in genere la Regina Elisabetta e il Principe Filippo trascorrono tempo con la famiglia e rinnovano il legame con la popolazione del posto, partecipando alla tradizionale messa di Natale in una piccola chiesa vicina al palazzo.

Oltre a questo la Regina continua (in genere) a presenziare a eventi ufficiali e più informali a sostegno di associazioni culturali o eventi di beneficenza, come il tè con l’Istituto Femminile che si trova nei pressi della sua tenuta. Quest’anno però l’incontro è stato annullato all’ultimo momento. Perché?

La Regina Elisabetta sta male o è provata dallo stress?

Per quanto si scherzi spesso sul fatto che la Regina d’Inghilterra sembri destinata a non invecchiare mai, Elisabetta II oggi ha 93 anni e, pertanto, è più esposta di un tempo ai malanni di stagione e ai normalissimi acciacchi dell’età.

Per questo motivo i sudditi e tutti coloro che la amano nel resto del mondo, sono sempre piuttosto preoccupati in merito alla sua salute, soprattutto quando comporta la cancellazione di impegni a cui, come si sa, Elisabetta manca soltanto a seguito di cause di forza maggiore.

Il tè con biscotti (completo di chiacchiere sull’artigianato e sulla pasticceria) che la Regina condivide ogni anno con le ragazze dell’Istituto di Sandringham sarebbe stato annullato per un leggero stato influenzale che avrebbe colpito la Regina negli ultimi giorni: è quanto riferiscono le fonti ufficiali che hanno la facoltà di comunicare con il resto del mondo in merito allo stato di salute di The Queen.

Se questo piccolo intoppo si fosse presentato in un anno qualsiasi del lunghissimo regno di Elisabetta, probabilmente oltre a un po’ di sana preoccupazione non avrebbe generato altri commenti. Purtroppo però, lo “stato influenzale” di sua maestà capita a ridosso del lunghissimo periodo di stress affrontato da Elisabetta a causa della fuoriuscita di Harry e Meghan dalla famiglia reale.

Non sono in pochi coloro che hanno attribuito (anche) questo acciacco di Elisabetta allo stress e al dolore che la Regina ha dovuto sopportare a causa della radicale decisione di quello che, fino a poco tempo fa, era il suo nipote preferito.

