Sanremo 2020, Fiorello si trasforma nella De Filippi e si presenta all’Ariston vestito da donna: Maria chiama in diretta e sorprende tutti.

Fiorello vince a mani basse il Festival di Sanremo 2020 presentandosi sul palco del Teatro Ariston nei panni di Maria De Filippi. Dopo aver promesso che si sarebbe trasformato nella De Filippi se fosse riuscito a superare il 35% di share con il vestito di Don Matteo, Fiorello ha mantenuto la promessa e, dopo aver lasciato ad Amadeus il compito di aprire la seconda serata, ha sorpreso tutti scendendo le scale come Maria De Filippi che, divertita dal siparietto, ha poi telefonato in diretta complimentandosi con Rosario e Amadeus.

Dopo aver salutato il pubblico del Teatro Ariston e i telespettatori, Amadeus si chiede dove sia Fiorello. Rosario risponde svelando di trovarsi in cima alle scale, pronto per entrare, ma con un look insolito scelto per mantenere la promessa fatta durante la prima serata.

«Ieri l’avevo promesso, se fosse andato bene il Festival mi sarei vestito da Maria de Filippi. Visto che il Festival è andato stra bene … solo che ora me ne sono un po’ pentito», annuncia Fiorello che, dopo essere arrivato sul palco, aggiunge – “Il mio problema è TecheTecheTè, perché questa roba rimarrà per sempre negli archivi Rai. Sono sicuro che Barbara d’Urso mi inviterà al posto del Ken Umano”.

A sorpresa, poi, Fiorello riceve una telefonata proprio da Maria De Filippi che si complimente con Amadeus per il successo e con lo stesso Fiorello: “intanto complimenti e poi sei bellissimo”.

Fiorello, così, chiede a Maria di annunciare l’inizio della settantesima edizione mentre lui lo imita. Le telecamere riprendono tutto prima che Fiorello si congeda dal pubblico per tornare ad indossare i propri panni.