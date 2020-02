Festival di Sanremo | Dagospia si è concentro sui retroscena del Festival di Amadeus, facendo outing a due degli artisti in gara

Dagospia ha preferito non concentrarsi sulle performance artistiche dei cantanti in gara al Festival di Sanremo, ma piuttosto sui retroscena su ciò che avviene in albergo, quando la gara è finita.

Secondo il portale un noto cantante in gara, con la fama da latin lover, sarebbe in realtà interessato ai ragazzi e ieri sera si sarebbe concesso una serata in compagnia di altri due uomini per festeggiare la gara, ma non solo.

Oltre al cantante di sesso maschile, ci sarebbe anche una delle cantanti in gara che ha scelto di intrattenersi con una donna in albergo e non con il suo compagno.

Chi sono i due artisti di cui ha parlato Dagospia? Al momento, purtroppo, non è dato saperlo.