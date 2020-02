Loredana Bertè ha detto la sua in merito alla performance andata in onda ieri sera di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020

Loredana Berté non poteva non commentare il tributo offerto da Tiziano Ferro a Sanremo a sua sorella Mia Martini durante il debutto del Festival di Amadeus.

Il cantante di Latina, visibilmente emozionato sul palco tanto da non riuscire a terminare la canzone, ha rivelato che per lui è stato un vero e proprio sogno poter portare sull’Ariston Almeno tu nell’universo, canzone simbolo della karmesse canora. Un brano particolarmente importante anche per Tiziano, che ha confidato di aver sognato Mia Martini il giorno prima che gli dava la sua benedizione della performance andata in onda ieri sera.

Il pubblico da casa ha apprezzato e non poco l’esibizione, ma anche la sorella dell’indimentica Mimì che sui suoi profili social non ha mancato di mostrare il suo sostegno al cantante.

“Tiziano, sei stato immenso” ha esordito la sorella di Mia Martini. “Siamo orgogliose di te” ha proseguito l’arista. “Sia io sia mia sorella Mimì” ha concluso Loredana Bertè su Tiziano Ferro, non riuscendo a trattenere l’emozione e l’orgoglio di fronte all’esibizione.

Tiziano Ferro ieri ha regalato forti emozioni al pubblico di Rai 1 con le straordinarie cover portate sul palco dell’Ariston. Tiziano ha aperto la serata intonando Volare di Domenico Modugno, performance commentata anche da Barbara d’Urso in diretta, per poi proseguire con Almeno tu nell’universo. Anche questa sera Tiziano porterò sul palco dell’Ariston i classici della canzone italiana. Ieri, infatti, ha anticipato che stasera duetterà con Massimo Ranieri sulle note di Perdere l’amore, un’esibizione che siamo sicuri farà la storia del Festival di Sanremo.