Tiziano Ferro durante il Festival di Sanremo è scoppiato in lacrime mentre si esibiva in una cover di Mia Martini

Tiziano Ferro, come annunciato in precedenza, è uno degli ospiti fissi di quest’edizione del Festival di Sanremo. L’artista di Latina si è esibito prima con un pezzo di Domenico Modugno e successivamente ha calcolato le scene esibendosi con uno dei pezzi più difficili e belli della canzone italiana: Almeno tu nell’universo di Mia Martini.

Tiziano ha realizzato un’esibizione perfetta, bloccandosi sul finale. In preda all’emozione, il cantante non è riuscito più a pronunciare una sola parola lasciandosi andare ad un pianto. “Ho rovinato tutto” ha esclamato Ferro, ma il pubblico da casa e Amadeus sembrano pensarla in maniera radicalmente apposta. Tiziano Ferro ha pianto a Sanremo 2020, spiegando poi il motivo della sua emozione.

Festival di Sanremo | Amaudes consola Tiziano Ferro: l’abbraccio

Amadeus, che ha iniziato la serata con un bellissimo monologo di Fiorello, è corso subito ad abbracciare Tiziano Ferro.

Il padrone di casa ha consolato l’artista, rassicurandolo sull’ottima performance offerta ai telespettatori del Festival di Sanremo. Il pubblico da casa, però, si è subito chiesto perché Tiziano Ferro ha pianto a Sanremo e la risposta è stata subito data dal cantante in diretta televisiva. Perché ha pianto?

Il brano di Mia Martini è una colonna portante di Sanremo e Tiziano ha sempre sognato di poterlo cantare su quel palco. Anche perché è una canzone rivolta ad un uomo che non può essere in alcun modo cantata al femminile, in quanto la metrica non sarebbe poi così lineare con la base musicale.

Per Tiziano Ferro, che è stato elogiato da Barbara d’Urso durante la diretta, questo ha una valenza ancora maggiore essendo omosessuale e costretto per anni a cantare l’amore per le donne.

Tiziano può dormire sogni tranquilli: il suo tocco di emozione ha permesso al pubblico da casa di percepire ancora meglio il cuore della canzone.