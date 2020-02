Achille Lauro | Il look a Sanremo 2020 ispirato a San Francesco

Achille Lauro stupisce tutti con il look di Sanremo 2020 ispirato a San Francesco: “il momento più rivoluzionario della sua storia”.

Achille Lauro si presenta sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo 2020 con un look ispirato a San Francesco e che ha conquistato i consensi del popolo dei social.

Achille Lauro a Sanremo 2020 con il look ispirato a San Francesco: “il momento più rivoluzionario della sua storia”

Achille Lauro è tornato a Sanremo con il brano “Me ne frego”. Per presentarsi al pubblico del Teatro Ariston, il cantante ha indossato un lungo e abbondante mantello nero che ha poi tolto nel corso dell’esibizione restando con una tuta, quella che vedete nella foto qui in alto.

Un look insolito che, da una parte ha spaccato l’opinione pubblica e, dall’altra, ha conquistato il popolo dei social che ha applaudito soprattutto il coraggio di scegliere tale outfit per il Festival di Sanremo 2020.

In molti, durante e dopo l’esibizione di Achille si sono chiesti cosa ha ispirato il look. A spiegare tutto è stato proprio il cantante che, conclusa la performance, ha pubblicato una serie di foto su Instagram fornenndo la spiegazione del look sanremese.

“San Francesco.

La celebre scena attribuita a Giotto in una delle storie di San Francesco della basilica superiore di Assisi. Il momento più rivoluzionario della sua storia in cui il Santo si è spogliato dei propri abiti e di ogni bene materiale per votare la sua vita alla religione e alla solidarietà”, ha scritto Achille che tornerà ad esibirsi giovedì 6 febbraio durante la serata delle cover.