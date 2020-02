Sanremo 2020 | Barbara d’Urso ha commentato l’ingresso di Tiziano Ferro sul palco dell’Ariston spiazzando tutto il pubblico della rete

Barbara d’Urso, come la maggior parte degli italiani in questo momento, si sta godendo il Festival di Sanremo 2020.

La bella conduttrice partenopea, che da sempre è molto social, ha commentato quanto trasmesso sul piccolo schermo insieme agli utenti delle rete e di certo non poteva mancare la sua reazione all’ingresso di Tiziano Ferro a Sanremo.

L’artista di latina, elegantissimo più che mai, ha attirato le attenzioni di Barbara d’Urso che ha postato una foto tratta dalla sua esibizione di questa sera chiedendogli se volesse sposala. Il commento, in poco tempo, è diventato virale. Barbara, come ha sempre sostenuto, dopo di tutto è una del popolo.

Tiziano Ferro canta Domenico Modugno e incanta il Festival di Sanremo

Tiziano Ferro è l’ospite di questa sera, ma come precedentemente annunciato sarà presente per tutto il Festival di Sanremo 2020 di Amadeus. Il cantante di latina ha incantato non solo Barbara d’Urso, ma anche il pubblico del piccolo schermo con la sua voce e con il suo look mozzafiato. Tiziano ha presentato uno dei brani più belli della canzone italiana, portando sul palco dell’Ariston Volare di Domenico Modugno.

Tiziano Ferro al Festival di Sanremo ha dato soltanto un piccolo assaggio di quello che vedremo durante il corso di questa serata, partita con il botto, e delle prossime. Perché questo, ovviamente, è soltanto il primo dei 5 appuntamenti previsti dal festival della canzone italiana.

Un Festival partito benissimo, visto il forte riscontro che si può cogliere sul web in questi istanti. Ad aprire la manifestazione ci ha pensato Fiorello che ha amichevolmente punzecchiato Amadeus, ricordandogli che il Festival non dovesse andare bene, dovrà dire addio a tutta la sua carriera televisiva.

Almeno per il momento tutto sta andando per il previsto, tra esibizioni e discorsi al pubblico, anche se questa sera non potranno esserci le ricercatrici dello Spallanzani perché impegnata con il lavoro.

Tutti, intanto, si chiedono se Barbara domani a Pomeriggio 5 commenterà quanto accaduto questa sera su Rai 1. Staremo a vedere.