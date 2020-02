Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso bacchetta Serena Enardu: “Questa signorina…”

Pomeriggio 5 | Barbara d’Urso durante la diretta ha bacchettato Serena Enardu per alcune frasi pronunciate ieri al Grande Fratello Vip

Barbara d’Urso è amata dal pubblico del piccolo schermo perché, con garbo ed educazione, riesce sempre a dire tutto quello che pensa, senza risparmiarsi mai con nessuno.

Per questo motivo, non appena è stata mandata in onda una clip a Pomeriggio 5 che mostra Serena Enardu al GF Vip commentare i personaggi che popolano il suo salotto televisivo, ha prontamente replicato alla fidanzata di Pago. Serena ha affermato che tutti gli ex fidanzati dei personaggi popolari, compreso il suo, vengono invitati, chissà perché, in trasmissione.

“Adoro questa signorina” ha esordito Barbara d’Urso contro Serena Enardu a Pomeriggio 5. “Che inizia a commentarmi le scalette dei miei programmi e inizia a suggerirmi anche come farle” ha proseguito la conduttrice. “Potrebbe venire lei qui da me, no?” ha concluso, facendo riferimento alle continue frecciatine che la Enardu le lancia su Instagram, nonostante Barbara le abbia dato più volte la possibilità di replicare a Giovanni Conversano, suo ex fidanzato che spesso è ospite del salotto televisivo di canale 5.

Barbara d’Urso non ha di certo apprezzato i commenti velenosi di Serena Enardu al Grande Fratello Vip, che ha subito insinuato che la conduttrice non si sarebbe mai lasciata sfuggire l’opportunità di fare ascolti attraverso gli ex fidanzati dei personaggi famosi.

La compagna di Pago ha previsto che presto nei suoi programmi sarebbe arrivata Fiore Argento, ex fidanzata con cui è stato paparazzato Davide, compagno di Antonella Elia.

“Serena potrebbe venire qua e anche il suo compagno” ha ironizzato Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque. “Ma anche le loro famiglie se vogliono. Tutti quanti qui da me in studio” ha concluso, facendo riferimento ad Elga Enardu che aveva chiesto di venire in trasmissione per poi tirarsi indietro all’ultimo minuto.

Serena Enardu e Pago, che di recente hanno discusso al Grande Fratello Vip, accetteranno l’invito?

Ormai è acclarato che la d’Urso non è di certo la conduttrice preferita di Serena, visto che quest’ultima ha più volte ribadito che lei non ama guardare Pomeriggio 5.