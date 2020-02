Grande Fratello Vip | Pago ha ammesso di aver fatto piangere la sua compagna Serena Enardu mentre erano nella suite

La storia d’amore tra Pago e Serena Enardu sembrava finalmente procedere nel verso giusto, ma dopo qualche giorno passato insieme al Grande Fratello Vip iniziano già a venire fuori le prime incomprensioni e litigi rispetto alla vicenda che li ha separati.

L’artista sardo ha rivelato ad Andrea Montovoli e Paolo Ciavarro che durante la loro permanenza nella suite, gentilmente offerta ieri sera da Antonella Elia, l’ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime. Il motivo?

Pacifico Settembre ha fatto una battuta che è stata mal percepita dalla sua compagna. “Quando eravamo nella suite, le ho detto che lei mi ha abbandonato ed è scoppiata a piangere” ha rivelato il cantante mortificato. “Non avrei dovuto dirle certe cose, manco per scherzo” ha proseguito l’artista sardo. “Lei mi ha chiesto di non farlo più” ha concluso.

Pago ha fatto piangere Serena Enardu al Grande Fratello Vip a causa di una battuta, forse, infelice.

Pago fa un’ammissione su Serena Enardu al Grande Fratello Vip: “Sono felice”

Pago, che durante la diretta di ieri sera con Alfonso Signorini ha rimproverato Serena Enardu a causa di una battuta su Fernanda Lessa, ha confidato a Paolo Ciavarro e Andrea Montovoli al GF Vip di essere profondamente dispiaciuto di aver fatto piangere la sua compagna a causa di una battuta.

I suoi compagni di viaggio gli hanno consigliato di evitare battute del genere, in quanto non farebbero altro che ferire Serena Enardu al GF Vip. Continuare a rimarcare sugli errori passati, se si è deciso di perdonare, non ha senso e si rivela essere soltanto un qualcosa di dannoso per entrambi.

Pago al Grande Fratello Vip ha compreso il suo errore ed ha ammesso che da quando Serena è entrata nella casa più spiata d’Italia lui è felice. Felice di averla di nuovo accanto a sé, perché era tutto ciò che gli mancava per essere di nuovo sereno.

Un’affermazione a cui tutti hanno creduto, visto che nelle scorse ora Serena e Pago del GF Vip si sono amati nella capanna costruita da loro apposta per l’occasione.

