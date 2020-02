GF Vip | Dopo la diretta di ieri, Antonio Zequila è stato duramente attaccato a causa di una frase su Eva Robins, con cui ha avuto un flirt in passato

Antonio Zequila, durante la diretta di ieri sera con il GF Vip, ha avuto modo di poter incontrare Eva Robins, l’artista transgender con cui in passato ha avuto un breve flirt.

Il concorrente di Alfonso Signorini ha definito la Robins come uno scherzo della natura, evidenziando il fatto che sia nata da un corpo maschile.

La frase, come prevedibile, ha fatto discutere e non poco al di fuori della casa. In molti hanno accusato Antonio Zequila al GF Vip di essere una persona profondamente ignorante. In quanto anche se in senso bonario, certe frasi non vanno mai pronunciate per descrivere una persona transgender.

Leggi anche:

Antonella Elia crolla nella notte al GF Vip per il fidanzato Pietro

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Antonio Zequila dopo Il GF Vip: la stoccata di Cecchi Paone e Tonon

Federica Panicucci, negli studi di Mattino 5, ha mostrato al pubblico da casa l’incontro tra Antonio Zequila ed Eva Robins al Grande Fratello Vip e in studio i commenti degli opinionisti non sono di certo stati, com’è giusto che sia, dolcissimi.

Alessandro Cecchi Paone ha letteralmente stroncato il concorrente di Alfonso Signorini, affermando che quanto detto è semplicemente inammissibile. La frase è orribile ed offensiva e non andava assolutamente detta, soprattutto in diretta televisiva.

Anche Raffaello Tonon si è scagliato contro Antonio Zequila, affermando che il bell’attore non può essere considerato un personaggio trash ma soltanto ignorante.

“Antonio ha dimostrato ancora una volta di essere non solo un uomo poco intelligente” ha affermato Tonon contro Er Mutanda al GF Vip. “Ma anche di poca cultura” ha concluso.

Ancora una volta Antonio fa discutere a causa delle sue forti affermazioni, così come ancora fa discutere l’acceso confronto tra Rita Rusic ed Adriana Volpe. Le due se ne sono dette di tutti i colori.

Leggi anche:

GF Vip | Antonella Elia tradita dal fidanzato? Adriana Volpe la consola

Antonio Zequila al Grande Fratello Vip ancora una volta divide letteralmente il pubblico del piccolo schermo, che non comprende il motivo di questi scivoli durante la sua avventura nella casa più spiata d’Italia.