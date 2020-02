GF Vip | Antonella Elia tradita dal fidanzato? Adriana Volpe la consola

GF Vip | Adriana Volpe ha comunicato ad Antonella Elia che il suo fidanzato è stato paparazzato con la sua ex fidanzata

La puntata di questa sera del GF Vip non è di certo la più fortunata per Adriana Volpe, che prima ha avuto un acceso confronto con la sua rivale Rita Rusic e poi ha avuto l’ingrato compito di dover ad Antonella Elia di aver visto alcune paparazzate che ritraggono il suo fidanzato Davide con una donna dai capelli biondi.

In un primo momento, Antonella non ha riconosciuto la donna, ma dopo pochi minuti è il mistero è stato finalmente risolto. Antonella Elia al GF Vip ha visto delle foto che ritraggono Davide, il suo compagno, con l’ex fidanzata Fiore Argento.

Antonella Elia al GF Vip | Chi è Fiore Argento: la ex del fidanzato Davide

L’identità della donna misteriosa, che è stata immortalata al fianco di Davide fidanzato di Antonella Elia, è stata subito svelata.

Le foto mostrate al Grande Fratello Vip, dopo il confronto tra Adriana Volpe e Rita Rusic, ritraggono Fiore Argento. Fiore non appartiene al mondo dello spettacolo, ma la sua famiglia sì ed è piuttosto nota.

Il cognome probabilmente è l’indizio ideale per scoprire con chi legata la donna: Fiore è la figlia di Dario Argento e sorella di Asia.

Antonella Elia ha visto le foto di Davide con un’altra al GF Vip rivelando che lei e il suo compagno si erano promessi che durante l’arco di quest’esperienza non si sarebbe rivisto con nessuna ex, ma pare proprio non aver mantenuto la promessa visto che ben 4 giorni fa è stato paparazzo insieme a Fiore Argento.

Antonella Elia è diventata una vera e propria furia e vuole un confronto a tutti i costi per capire cosa sta accadendo. La coppia si sfascerà o farà pace come Serena e Pago, che poco fa hanno visto cosa pensano gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip di loro?

