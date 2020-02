Scopri il testo e il significato del brano portato da PIERO PELÙ al Festival di Sanremo 2020. Il titolo è Gigante.

La voglia di rinascere raccontata teneramente al nipote (ma anche a tutti coloro che hanno bisogno di un punto zero da cui ripartire).

Così Piero Pelù torna sul palcoscenico di Sanremo, con un brano che spiega come prendere la vita nel odo giusto significa credere in se stessi, nelle proprie potenzialità, convincendosi sin da bambini di poter essere e fare qualsiasi cosa.

Un pizzico di umiltà e voglia di faticare corona poi il tutto, e Piero Pelù pare pronto a rinascere insieme a noi.

Sanremo 2020: Pierò Pelù Gigante

Piero Pelù

GIGANTE

di P. Pelù – L. Chiaravalli – P. Pelù

Ed. Diablo/Music Union – Milano

Spingi forte spingi forte salta fuori da quel buio

Crescerai aprendo porte tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla, un piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo? Mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Cavalcare draghi e mostri già ti penso dacci dentro

È un mestiere che conosco tutti i giorni stare pronti

Tu sei molto di più di quello che credi di quello che vedi

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Niente di proibito sei pronto a cavalcare il mondo, mondo

Fatti il tuo castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Tu sei molto di più di quello che vedi di quello che credi

Sei il mio asso

Tu sei il mio Gesù la luce sul nulla mio piccolo Buddha

…Il tuo non è un pianto è il tuo primo canto ehi!

Oh eh oh eh

Niente di proibito tu sei benvenuto al mondo, mondo

È come una giostra la mente

Tu sei il re di tutto e di niente… gigante

Spacca l’infinito e rubagli un minuto al mondo, mondo

Per fare un castello volante

Con la fantasia di un bambino… gigante

Gigante…

Fonte: Tv Sorrisi e Canzoni

