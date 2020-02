Scontro al Grande Fratello Vip 2020 tra Rita Rusic e Adriana Volpe: l’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori attacca duramente la conduttrice.

Scontro tra prime donne nella casa del Grande Fratello Vip 2020 tra Rita Rusic e Adriana Volpe. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori che è stata eliminata la settimana scorsa è tornata nella casa per la resa dei conti con la conduttrice con cui non corre buon sangue.

Rita Rusic e Adriana Volpe, scontro di fuoco nella casa del Grande Fratello Vip 2020: “sei una donna molto pericolosa”

Rita Rusic e Adriana Volpe non se le mandano a dire. Agguerrita e di giallo vestista, la Rusic punta il dito contro Adriana Volpe che, nelle scorse settimane, ha svelato alcuni retroscena degli anni trascorsi in Rai. “Tu sei una di quelle donne molto pericolose perché ti fingi amica delle donne, ma tu hai un fine. Quello di non essere attaccabile, di eliminare le altre e andare avanti”, afferma decisa la Rusic.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“C’è chi semina discordia e c’è chi invece è solare, ma uno ci nasce così. Io tutte le cose che ho, le ho condivise. Mi piace stirare? Stiro per tutti. Mi piace fare i capelli? Li faccio a tutti”, replica decisa Adriana Volpe.

Ma Rita non ci sta e ribatte: “Io ho dato da mangiare a tutti, mi hanno votato tutti. A te piace essere maestrina, fai la maestra”. “No, a me piace essere diretta”, si difende Adriana. “E invece Fernanda ha detto che hai fatto complotto“, replica ancora la Rusic.

“Credimi, mentre tu hai sempre avuto il pallino delle nomination e ne hai sempre parlato, ti sei sempre informata degli altri cosa avrebbero votato, di me non c’è un secondo in cui parlo di nomination. C’è quando mi giustifico con Andrea Denver perché l’ho votato. Siamo diverse e sono tanto orgogliosa di esserlo. Ho fatto di tutto per piacere anche a te, ma io cammino a testa alta e mi guardo la sera allo specchio e sono serena”, si difende definitivamente Adriana che, poi, chiede ai propri coinquilini di dire apertamente di non confermare la sua versione dei fatti.