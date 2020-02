Antonella Elia, in crisi, crolla durante la notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per il presunto tradimento del fidanzato Pietro con Fiore Argento.

Crollo nella notte nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per Antonella Elia che, dopo essersi mostrata forte di fronte alle foto del settimanale Nuovo in cui il fidanzato Pietro è in compagnia di un’altra donna, si lascia andare ad un amaro sfogo.

Antonella Elia in crisi al Grande Fratello Vip 2020 per il presunto tradimento del fidanzato Pietro con l’ex Fiore Argento

Alfonso Signorini, durante la nona puntata del Grande Fratello Vip 2020, dopo lo scontro di fuoco tra Adriana Volpe e Rita Rusic, ha deciso di mostrare ad Antonella Elia alcune immagini. Il direttore del settimanale Chi, con l’aiuto della Volpe, ha messo la Elia di fronte ad una scelta: guardare le foto del fidanzato Pietro in compagnia di un’altra donna o fare finta che non sia accaduto niente.

La Elia ha scelto la prima opzione e ha potuto così guardare le foto pubblicate dal settimanale Nuovo in cui il fidanzato Pietro è in atteggiamenti amichevoli con Fiore Argento, sua ex fidanzata nonchè sorella di Asia Argento.

Di fronte alle foto, la Elia ha detto: “Ah ma certo che so chi è! Ma guarda che faccia estasiata, ma questa me la paghi. Ci eravamo detti di non vedere più i nostri ex, anzi, lui diceva che io avevo un rapporto morboso con il mio ex, Fabiano, con cui sono legatissima, ho un rapporto bellissimi. Questa me la paghi cara disgraziato” .

Durante la notte, però, ha avuto un crollo e si è sfogata con Pago e Serena Enardu. “Perchpè Pietro l’ha vista proprio ora? Spero l’abbia vista per lavoro, me lo auguro. Se non è per lavoro è grave. Non credo che lei abbia organizzato una paparazzata“, ha detto Antonella.

Pago e Serena hanno così ipotizzato la probabile presenza di Fiore Argento in uno dei programmi di Barbara D’Urso. Di fronte a tale ipotesi, la Elia ha così commentato come riporta il portale Bitchyf: “domani dite che andrà dalla D’Urso? Vedremo. Lui mi dovrà delle spiegazioni. In nove mesi non l’ha mai vista e, adesso, casualità, la rivede proprio ora che io sono nella casa. E’ stato sgradevole. Ho il tempo per riflettere. Non penso, purtroppo, che lo faranno tornare in casa per parlarmi, ma io vorrei sapere tutto. Se c’è una cosa di cui sono gelosa sono le sue ex“, conclude.