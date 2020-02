GF Vip | Antonio Zequila: “Eva Robins? Uno scherzo della natura”

GF Vip | Antonio Zequila ha incontrato durante la diretta di questa sera Eva Robins, definendola poi uno scherzo della natura

La scorsa settimana Alfonso Signorini ha lanciato un appello a tutte le ex fidanzate, o amanti, di Antonio Zequila invitandole a contattare il GF Vip per venire in studio a raccontare la loro esperienza con il Er Mutanda.

L’appello ovviamente è stato accolto ed Eva Robins, che ieri era ospite da Barbara d’Urso per raccontare del suo flirt con il concorrente, ha accettato ben volentieri di fare una sorpresa all’attore.

Dopo abbracci vari, Antonio Zequila ha definito Eva Robins uno scherzo della natura al GF Vip facendo riferimento alla sua natura transgender. La frase, come prevedibile, ha indignato e non poco il pubblico da casa che l’ha interpretata in maniera offensiva e discriminatoria.

Bisogna però fare una piccola precisazione: Er Mutanda, così ormai lo chiamano tutti in maniera bonaria, ha definito così Eva in maniera “bonaria” indicando che per lui è una donna a tutti gli effetti ma nata in un corpo sbagliato. Antonio non voleva discriminare Eva, visto che tra i due c’è stata anche una breve relazione.

Eva Robins incontra Antonio Zequila al GF Vip: “Sei ancora chiavibil*”

Fatta eccezione per lo scivolone di Antonio Zequila al GF Vip, con quella frase di cattivo gusto e facilmente fraintendibile, ai due ha fatto molto piacere incontrarsi.

Tant’è che Eva Robins al Grande Fratello Vip ha definito il suo ex ancora parecchio attraente, anche se con un’espressione decisamente più colorita del dovuto.

“Ne sono passati di anni dall’ultima volta che ci siamo visiti” ha esordito l’ospite di Alfonso Signorini. “Ma devo ammettere che sei ancora chiavabil*” ha concluso scatenando il sorriso di tutti gli abitanti della casa e del conduttore.

Er Mutanda al GF Vip ha sorriso di fronte al complimento ricevuto e ha replicato affermando che Eva è una grande donna, con un’intelligenza assurda. “Ha la bellezza di una donna e l’intelligenza di un uomo” ha affermato. Un momento quasi magico, che è stato precedentemente interrotto dalle battute di Pupo, che ha ironizzato sul concorrente definendolo in Trans.

Una puntata piuttosto particolare quella di questa sera che ha visto il tanto atteso confronto tra Rita Rusic ed Adriana Volpe che ha scatenato, e non poco, gli animi nella casa. Per poi passare a un momento più delicato e particolare.

Ovvero quando Adriana Volpe, che stasera è stata messa a dura prova, ha dovuto rivelare ad Antonella che il suo fidanzato è stato paparazzato con un’altra.

