Sanremo: le ricercatrici che hanno isolato il coronavirus disertano l’invito

Sanremo 2020 | Al debutto di Amadeus avrebbero dovuto esserci anche le tre ricercatrici dello Spallanzani, ma hanno dovuto declinare l’invito ricevuto

Amadeus aveva invitato per il debutto del Festival di Sanremo 2020 le tre ricercatrici dello Spallanzani, che sono riuscite ad isolare il coronavirus.

Le ricercatrici avrebbero voluto prendere parte all’evento più importante del panorama italiano musicale, ma come riporta il portale web Fanpage sono state costrette a rifiutare l’invito ricevuto a causa della difficile situazione d’emergenza in questi giorni.

Nonostante le tre ricercatrici non possano prendere parte al Festival di Sanremo con Amadeus nell’appuntamento previsto per questa sera, sicuramente sarà rivolto loro un pensiero per l’egregio lavoro che stanno svolgendo in questi giorni.