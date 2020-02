Sanremo 2020: il ritorno di Beppe Vessicchio con Le Vibrazioni scatena l’entusiasmo del pubblico. Standing ovation del Teatro Ariston.

Beppe Vessicchio è tornato al Festival di Sanremo accolto dal boato del pubblico del Teatro Ariston e dall’entusiasmo del popolo di Twitter che ha ringraziato Le Vibrazioni per averlo voluto come direttore d’orchestra.

Beppe Vessicchio a Sanremo 2020, il pubblico: “è lui il vincitore”

Dopo essere stato assente nelle ultime edizioni, Beppe Vessicchio è finalmente tornato a Sanremo, per la gioia del pubblico che lo attendeva da tempo. A riportare Vessicchio al Teatro Ariston sono state Le Vibrazioni. Una scelta che è stata particolamente apprezzata si dal pubblico dell’Ariston che ha accolto con un boato l’annuncio che dagli utenti di Twitter.

“Momento migliore finora: il ritorno di Vessicchio”, cinguetta un utente. “Felicità è il maestro Vessicchio che dirige l’orchestra”, scrive un altro utente. E ancora: “un Sanremo senza Vessicchio è come la birra senza la schiuma”, “Sanremo è lui, il grande ed unico maestro Vessicchio”, “L’unica ragione di vita, l’unica certezza del festival, quest’uomo, sempre e comunque“, “finalmente Vessicchio è tornato”.

E poi grandi ringraziamenti per Francesco Sarcina e Le Vibrazioni che, a detta degli utenti di Twitter, con la canzone “Dov’è” meriterebbero il podio solo per essere riusciti a riportare all’Ariston un maestro amatissimo come Vessicchio.

Insomma, la prima serata del Festival di Sanremo 2020 ha già il suo vincitore. Dopo Fiorello che ha stupito tutti con il messaggio per Amadeus, dunque, a strappare applausi scroscianti al pubblico dell’Ariston e ai telespettatori è Vessicchio.