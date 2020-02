Saremo 2020 | Fiorello commenta la prima serata: “Ospite? Mai più!”

Fiorello, ospite di Sanremo 2020, ha giurato che sarà il suo ultimo Festival. Se proprio dovrà tornare, lo farà cantando, ecco perché!

Amico di Amadeus da moltissimo tempo, Rosario Fiorello ha accettato con entusiasmo di affrontare nuovamente il palco dell’Ariston per stare accanto al conduttore.

A livello teorico la sua comparsa avrebbe dovuto durare pochi minuti, quindi Rosario avrebbe dovuto tornare in albergo. Poco entusiasta all’idea di passare il resto della serata da solo e a letto, Fiorello ha deciso di rimanere all’Ariston e di improvvisare tutti i suoi interventi.

Il successo, come i telespettatori hanno potuto constatare, è stato enorme. Ancora una volta, nonostante gli anni che passano, Rosario Fiorello ha dimostrato di essere ancora un animale da palcoscenico di razza pregiata, capace di fare da spalla anche a un presentatore mite e “quadrato” come Amadeus.

In grado di far ridere il pubblico senza diventare il padrone dal palco e di lasciare ad Amadeus tutto lo spazio di cui aveva bisogno, Fiorello è stato bersagliato di domande subito dopo la prima puntata: ci sarà ancora Sanremo nel suo futuro?

Le risposte di Fiorello, come al solito, sono state esilaranti!

Fiorello a Sanremo 2020: l’ultima volta

Piuttosto che tornare di nuovo a Sanremo come ospite è disposto a rinunciare completamente al Festival: lo ha detto lo stesso Fiorello in un’intervista rilasciata ai giornalisti di ANSA dopo il successo della prima serata del Festival.

A quanto pare, il troppo storpia anche sulla Rai e Fiorello ha spiegato di essere stato ospite di Sanremo troppe volte.

L’idea di condurre il Festival, non gli passa nemmeno per la testa: “Da conduttore non è proprio il caso” ha detto sembrando piuttosto serio.

Il motivo per cui Fiorello, che pure avrebbe tutte le carte in regola, non vorrebbe prendersi la responsabilità dell’intero carrozzone Sanremese non è stato esplicitato. E’ probabile, però, che il conduttore si sia reso conto di quanto sia pesante e difficile tenere sulle proprie spalle la responsabilità enorme della complessa macchina Sanremese.

Solo Pippo Baudo è stato in grado di “sopravvivere” professionalmente a una lunghissima serie di edizioni. Oltre a lui i presentatori del Festival hanno sempre resistito per una manciata di edizioni.

Claudio Baglioni venne soprannominato (scherzosamente ma non troppo) dittatore artistico del Festival e aveva tutti gli strumenti per tenere saldamente le redini sia dal punto di vista della scelta musicale dei brani, sia dal punto di vista della gestione del palcoscenico. Nonostante questo dopo due edizioni di successo, ma estremamente faticose, anche il Dittatore ha rinunciato con un grandissimo “no grazie” a condurre la settantesima edizione di Sanremo.

Da non trascurare assolutamente, oltre gli stress puramente tecnici della questione, anche quelli relativi alle polemiche che ogni anno, un po’ ad arte, un po’ per caso, si generano intorno al Festival. Far fronte anche a quelle sarebbe complicato per chiunque.

Non ospite e certamente non conduttore, Fiorello ha ammesso però che potrebbe tornare al Festival come cantante. Ha dichiarato: “Mi piacerebbe tornare a fare il cantante serio, Ho anche un sacco di amici che potrebbero scrivere per me canzoni davvero belle. Da Lorenzo Jovanotti a Giuliano Sangiorgi”.

In merito alla serata (da record) che Fiore si è appena lasciato alle spalle, invece, ha poco da dire se non che il momento che non dimenticherà mai è stata l’esibizione di Achille Lauro: “Un attimo prima sembrava Belfagor, mi sono girato un attimo e l’ho visto nudo!”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da tutti la guardano metà lo nega (@tvandtvblog) in data: 4 Feb 2020 alle ore 2:21 PST

Proprio per venire incontro all’amico Amadeus in un momento in cui probabilmente il conduttore avrebbe voluto essere dall’altra parte del mondo, Fiorello è salito precipitosamente sul palco e ha un po’ fatto tornare l’atmosfera nei ranghi del “solito” Sanremo. “Achille mi ha divertito!” ha detto (e si vedeva!).

