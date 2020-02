Miriana Trevisan, ospite di Mattino 5, commenta la situazione tra Pago e Serena Enardu e sbotta in diretta: “tutto questo lo distrae dal ruolo di padre”.

Miriana Trevisan, ospite di Mattino 5, ai microfoni di Federica Panicucci, commenta la situazione che, nella casa del Grande Fratello Vip 2020, stanno vivendo l’ex marito Pago e Serena Enardu, la donna di cui è innamorato da otto anni. La Trevisan, pur non entrando nel merito del loro rapporto, ammette di essere arrabbiata perchè tutta la situazione distrae Pago dal ruolo di padre.

Miriana Trevisan contro Serena Enardu a Mattino 5: “Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto. Tutta la situazione distrae Pago dal ruolo di padre”

Miriana Trevisan che non è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Serena Enardu, ha spiegato che, in realtà, non era mai stata contattata per entrare nella casa e che da un paio di giorni sapeva che nella casa sarebbe entrato il fratello di Pago che si è poi scagliato contro Serena Enardu.

La Trevisan, ai microfoni di Federica Panicucci, ha detto la propria opinione sull’atteggiamento di Serena Enardu che, nel cuore della notte, ha avuto un acceso confronto con Pago.

“L’analisi di Serena? In realtà vorrei astenermi da questo. Conosco bene la famiglia, conosco bene il fratello. È una persona delicatissima, specialmente con il fratello, per essere intervenuto c’è qualcosa che non vediamo. Penso stia pagando molte conseguenze Pacifico”, ha detto a Mattino 5.

“Queste offese che ha fatto alla sua famiglia sono di poco gusto, come anche il like. Avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione. Pacifico, in questo momento ha anche bisogno di parlare con gli amici e la famiglia, perché hanno tutt’altra idea”, ha aggiunto.

“Io non voglio entrare in questa situazione, io penso solo a mio figlio. Io non vorrei che mio figlio assistesse a un attacco del genere verso la famiglia di lui. Gli ho detto: ‘se la ami seguila’, ma se lei è corretta. Non sapevo che sarebbe stata poco carina nei confronti della famiglia. Loro avrebbero bisogno di stare soli, al di fuori di questa situazione. L’entrata di Pedro è stata per svegliare il fratello. Pacifico è adulto, farà le sue scelte. so, però, che questa cosa sta distraendo Pacifico sia per quanto riguarda la sua arte sia anche un pochino come padre“, conclude la Trevisan.