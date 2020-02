Gf Vip 2020, Serena Enardu sbotta contro Pago nel cuore della notte: “mi sono rotta il caz*o. Non sono in grado di stare con un’altra persona, ti farò sempre del male”.

Duro confronto nel cuore della notte tra Serena Enardu e Pago nella casa del GF Vip 2020. Nel cuore della notte, l’ex tronista di Uomini e Donne tira fuori tutta la delusione che sta provando nel non avere l’appoggio dell’uomo che ama.

GF Vip 2020, Serena Enardu contro Pago: “ho fatto un sacco di errori. Non riesco a stare con un’altra persona e ti farò sempre del male”

Dopo aver litigato in diretta per i like che ha lasciato alle foto del tentatore Alessandro, Pago e Serena Enardu si sono confrontati in giardino nel cuore della notte. Scossa dalla lite con Paola Di Benedetto, Serena si è rifugiata in giardino dove, poco dopo, l’ha raggiunge Pago per avere un chiarimento.

“Non riesco a dare alle cose il giusto valore. Probabilmente non sono in grado di stare con un’altra persona. Ho fatto un sacco di errori e ho 43 anni. Io la sento talmente forte la mia libertà che non mi posso snaturare perchè ti farò sempre del male”, afferma una scossa Serena Enardu

“La tua sincerità dev’essere amore non ti preoccupare, è un like del caz*o che ho messo e non che mi guardi, ti incaz*i perchè perche vedi che io mi incaz*o“, dice Pago.

“Mi aspetto che tu lo sappia. Ti chiedo scusa ma non riuscirò mai a capire se il rispetto è giusto, se tu vuoi essere rispettato o vuoi la verità. Vuoi che io faccia delle cose perchè tu stia tranquillo o vuoi che io sia me stessa?“, chiede Serena che poi continua.

“Mi rendo conto di aver fatto una cosa che non è omologata. Io so, dentro di me, che non ho fatto nente di male però so anche che quest’atteggiamento è fraintendibile e vuol dire che questo ti ferisce perchè io voglio poter fare un commento tranquillamente. Con te vorrei essere complice anche di queste cose. Non sto dicendo che tu non hai ragione, ma io sono diversa perchè so di essere onesta, probabilmente troppo trasparente e do ad un like un caz*o di like, ma so che, come dice Antonella, ci vuole etica e forma che io non ho ancora”.

“Anche a Temptation, io mi sono accollata la rottura del nostro rapporto, legata d un tradimento, ma in realtà è successa tutta un’altra cosa e mi sono rotta il caz*o. Lo so che sono difficile da capire, ma non sai quanto male mi fa sentire le persone ridere di quello che dici. Mi aspettavo che tu dicessi a Pedro: hai ragione, questa cosa mi dà fastidio, me l’hai detta grazie e poi avremmo fatto come avevamo deciso di fare”, afferma tra le lacrime la Enardu.

“Io non posso stare qui pensando che arriverà un altro like, che arriverà una mia intervista dove c’è scritto che, forse, io… Non ce la faccio più”, conclude. “Questa è una prova per noi, non mi puoi fare questo adesso, voglio passare il San Valentino con te” afferma Pago cercando di rassicurarla. “Mi sono limitata moltissimo stasera per te, mi dispiace complicarti la vita” e subito il cantante la rincuora dicendo “Lo so, adesso però devi pensare solo a noi due”.