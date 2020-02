Alessia Marcuzzi | Buongiorno bollente su Instagram – FOTO

Alessia Marcuzzi dà il buongiorno ai suoi followers in maniera bollente. Lo scatto in intimo su Instagram infiamma il Web. Yamamay ringrazia.

Si avvicina San Valentino e comincia ufficialmente, citando Battiato, la stagione dell’amore. Ognuno si prepara a vivere a modo proprio quel che resta di febbraio e, speriamo, anche l’ingresso della primavera che – da sempre – è sinonimo di sentimento e pathos amoroso: c’è un risveglio dei sensi e delle pulsioni.

Ne sa qualcosa Alessia Marcuzzi, la showgirl e conduttrice, infatti, ha salutato i suoi followers questa mattina con uno scatto bollente. Un risveglio senza eguali il suo, che le ha permesso di mostrarsi in tutto il proprio splendore agli affezionati. Complice anche la nuova collezione intima di Yamamay, di cui la Marcuzzi è testimonial.

Alessia Marcuzzi incanta i followers di Instagram, buongiorno in intimo per la conduttrice

Chiamatela pure sponsorizzazione o pubblicità, ma i più romantici – e anche i più emozionati – l’hanno vista come una vera e propria occasione per rifarsi gli occhi. Il completino leopardato mette in risalto le forme della presentatrice che sembra, appunto, sbarcata sull’Isola (reality che conduce) invece è semplicemente nella sua stanza da letto.

A farle compagnia vorrebbero essere in molti e non si fanno alcuna remora a farglielo notare: tant’è che lei scrive, a supporto di questo desiderio, “Love is in the air”. C’è amore nell’aria. Un po’ per lei, un po’ per il contesto in cui si trova – non proprio un set fotografico – che rende tutto più genuino e accattivante. Infatti c’è chi, come Rudy Zerbi, collega e amico della Marcuzzi, commenta: “Hai delle piastrelle bellissime”. Oppure Cristiano Caccamo, spesso paparazzato in dolce compagnia di Diana Del Bufalo, che – più discretamente – si limita a commentare con l’emoticon della bomba. Tuttavia, l’escamotage non rende abbastanza l’esplosività, l’audacia e la perfezione del personale Marcuzziano.

Qualunque aggettivo sarebbe superfluo: le meraviglie, artistiche e naturali, si ammirano senza commento. Lo diceva Barthes e aveva ragione. Potremmo convincerci di questo ancor più davanti a una simile immagine che, sebbene provenga dai social, in cui ogni cosa può essere motivo di equivoco, trasuda sensualità e garbo in ciascun pixel. Se ogni mattina potessimo svegliarci così, con la stessa consapevolezza e lo stesso splendore di Alessia, sarebbe sicuramente un buon giorno. E stavolta non si tratta di semplici convenevoli.

