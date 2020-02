Miriana Trevisan non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 2020: l’ex moglie di Pago svela il motivo sui social, video.

Miriana Trevisan sarebbe dovuta entrare nella casa del Grande Fratello Vip 2020 per un confronto con Serena Enardu, la fidanzata di Pago che è diventata ufficialmente una concorrente. L’ingresso della Enardu nella casa starebbe rovinando il percorso di Pago nella casa al punto che il figlio, come ha raccontato la stessa Miriana al settimanale Spy, non lo guarderebbe più in tv. Il tanto atteso incontro tra Miriana e Serena Enardu, però, non ci sarà. “Carissimi, non entrerò nella casa del Grande Fratello Vip questa sera. La vedrò insieme a voi da casa. Respect…”, ha fatto sapere la Trevisan.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI