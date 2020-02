Mara Venier senza rivali: la conduttrice di Domenica In segna l’ennesimo record e si conferma la regina assoluta della domenica.

Mara Venier è sempre più la regina della domenica. Con la puntata di Domenica In dedicata al Festival di Sanremo 2020, la Venier segna l’ennesimo record portando a casa ascolti da record.

Mara Venier regina della domenica: gli ascolti della sua Domenica In volano

Mara Venier non ha rivali. La sua Domenica In continua a macinare ascolti record. La puntata del 9 febbraio, dedicata al Festival di Sanremo 2020 vinto da Diodato, ha incollato davanti ai teleschermi 6.000.000 telespettatori, con una media del 32% di share. Un risultato importante che ha regalato una grande gioia alla conduttrice che, su Instagram, pubblicando una foto in cui è in compagnia di Boss Doms e Achille Lauro che, a Domenica In ha spiegato qual è il vero messaggio di Me ne frego, ha ringraziato tutto il suo pubblico.

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google news, per restare sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

“Grazie a tutti…ieri domenica in ha avuto un record assoluto di ascolti… Grazie”, ha scritto la conduttrice. Il merito del successo della puntata sanremese di Domenica In non è solo della presenza dei cantanti della settantesima edizione del Festival di Sanremo, ma anche della stessa conduttrice che, ogni domenica, entra nelle case degli italiani, con la sua semplicità, la sua schiettezza e la sua ironia.

Leggi anche—>Domenica In | Signora contro Selvaggia Lucarelli: “Sei come Tina Cipollari”

Bellissima, simpatica, umile e semplice, la Venier è vista dal proprio pubblico come la zia Mara con cui divertirsi come è accaduto durante la puntata sanremese di Domenica In, ma anche di emozionarsi come quando intervista i personaggi affrontando anche gli aspetti più intimi della propria vita.