GF Vip | Scontro Licia Nunez e Andrea Montovoli: “Sei senza palle!”

GF Vip | Licia Nunez e Andrea Montovoli hanno litigato a causa delle nominations di ieri sera. Licia ha accusato Andrea di non avere gli attribuiti

Licia Nunez non ha preso bene la scelta dei suoi compagni di volerla mandare in nomination insieme alla chiacchieratissima Serena Enardu.

L’attrice è convinta di essere stata la vittima di qualche complotto organizzato da Adriana Volpe, con cui ha già discusso numerose volte, e per questo voleva chiarire con la conduttrice quanto è accaduto durante la puntata di ieri, ma Licia voleva farlo da sola, lontano dagli altri concorrenti del GF Vip.

“Per me possiamo parlare tranquillamente anche davanti agli altri. Non ho nessun problema” ha replicato Adriana Volpe, indicando Andrea Montovoli. “Hai bisogno dei tuoi scagnozzi per parlare con me, da sola non sei in grado?” ha provocato l’attrice.

Andrea non ha di certo esitato alla provocazione, chiarendo a Licia che lui non è lo scagnozzo di nessuno e ragiona con la sua testa. “Ma stai zitto tu, che sei senza palle!”

Licia Nunez ha litigato con Andrea Montovoli al GF Vip, di fronte ad un’incredula Adriana Volpe.

Licia Nunez delusa da Andrea Montovoli al GF Vip: “Non me lo aspettavo da te!”

Licia Nunez, che è stata la protagonista di uno scivolone di Pago al Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere delusa dal comportamento di Andrea Montovoli, visto che hanno condiviso anche della confessioni piuttosto intime e non si aspettava un risvolto del genere da parte sua.

“Mi dispiace tu ci sia rimasta male” ha chiarito l’attore. “Ma dovevo fare un nome e ho legato di più con gli altri” ha proseguito. “Se ci sei rimasta male, puoi sempre nominarmi la prossima volta, se superi la nomination”.

Licia Nunez al GF Vip, che ieri ha litigato con Adriana Volpe durante la diretta con Alfonso Signorini, non ha preso bene il suggerimento di Andrea, continuando ad affermare che lui è una persona senza attribuiti.

Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip, però, non è sembrato dare la giusta importanza alle parole della sua collega.

Licia Nunez, che non ha reagito bene alla nomination, non sa però che sia lei sia Serena Enardu venerdì non abbandoneranno la casa in quanto la votazione non è ad eliminazione.