GF Vip | Andrea Montovoli confessa: “Avrei fatto l’attore per adulti”

GF Vip |Andrea Montovoli ha confidato ai suoi compagni di viaggio che se non avesse avuto problemi con le telecamere avrebbe fatto l’attore per adulti

Andrea Montovoli ha confidato a Clizia Incorvaia di riscontrare alcuni problemi di astinenza durante la sua permanenza al GF Vip.

Il bell’attore inizia a sentire la mancanza di un rapporto carnale e non sa cosa escogitare per risolvere il problema. Clizia, che in un primo momento lo ha invitato a chiedere un consiglio allo storico concorrente Patrick Pugliese, ha ipotizzato che il suo collega gli consiglierebbe sicuramente di rinchiudersi in bagno e di fare ciò che bisogna fare.

“No, certe cose rimangono private” ha confidato Andrea Montovoli al GF Vip. “Se non avessi avuto questo tipo di problemi sarei diventato un attore di film per adulti” ha concluso spiazzando Clizia Incorvaia.

Paolo Ciavarro bacchetta Andrea Montovoli al GF Vip

Paolo Ciavarro, che negli scorsi giorni ha messo in difficoltà Clizia Incorvaia al Grande Fratello Vip, era presente durante la confessione di Andrea Montovoli e non sembrerebbe aver particolarmente apprezzato. “Possiamo parlare di qualcos’altro? Non mi sembra il caso di parlare di questi argomenti” ha chiesto il figlio d’arte.

“Di queste cose si parla anche nelle migliori famiglie Paolo” ha replicato ironicamente Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip, di fronte a una divertita Clizia Inrcorvaia.

Andrea, dopo un periodo un po’ buio all’interno della casa, dove aveva confidato di voler abbandonare il GF Vip, sembrerebbe aver ritrovato il suo posto all’interno della casa più spiata d’Italia. Anche se non con poche difficoltà.

La confessione di Andrea Montovoli al Grande Fratello Vip ha divertito e non poco il pubblico da casa e c’è chi, tra i suoi fedeli sostenitori, spera in fondo che l’attore possa superare questo limite delle telecamere per poterlo vedere in azione nei film dedicati ad un pubblico decisamente più adulto.