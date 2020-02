Fiorello e Tiziano Ferro zittiscono le polemiche che hanno invaso Sanremo 2020 con una foto: “fatevi una risata”, scrivono sui social.

Fiorello e Tiziano Ferro mettono a tacere le polemiche che li hanno investiti nelle ultime ore con una foto scattata nel teatro Ariston durante le prove del Festival di Sanremo 2020. Di fronte ai rumors che li vorrebbero in guerra, lo showman e il cantautore di Latina rispondono sfoggiando il migliore dei sorrisi.

Fiorello e Tiziano Ferro mettono a tacere le polemiche: “lite a Sanremo 2020? Fatevi una risata”

Con la foto che vedete qui in alto, dopo il fiume di polemiche secondo le quali sarebbero stati sul piede di guerra, Fiorello e Tiziano Ferro spengono i rumors e restituiscono al Festival di Sanremo 2020 quel clima di serenità che si respira dal primo giorno.

“Fatevi una risata”, scrive Tiziano Ferro nella didascalia che accompagna la foto e che ha già ottenuto più di 150mila like. Fiorello, poi, in collegamento con il Tg1, ai microfoni di Vincenzo Mollica, ha dichiarato che, di fronte alle numerose polemiche, lui e Tiziano Ferro si sono guardati e hanno sorriso spegnendo così tutti i pettegolezzi delle ultime ore.

La stessa foto, con la stessa didascalia, è stata pubblicata anche da Fiorello che è pronto a salire nuovamente sul palco del Teatro Ariston dopo aver trascorso la serata di riposo insieme ad Antonella Clerici.

Messi a tacere i rumors, dunque, Fiorello e Tiziano sfrutteranno l’accaduto per dare vita ad un simpatico siparietto per animare la quarta serata di Sanremo? I fans, nel frattempo, non vedono l’ora di tornare a sorridere con Fiorello e di tornare a cantare con Ferro.