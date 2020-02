Vincitore Sanremo Giovani 2020 | Fasma trionfa? | Il messaggio di Fabrizio Moro

Vincitore Sanremo Giovani 2020: Fasma trionfa come da pronostico? Per il giovane artista arriva il messaggio di Fabrizio Moro.

Chi sarà il vincitore di Sanremo 2020? A contendersi la vittoria nella sezione Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2020 sono Fasma con la canzone “Per sentirmi vivi”, Tecla con il brano “8 marzo”, Leo Gassmann con “Vai bene così” e Marco Sentieri con “Billy Blu”. Secondo i bookmaker, il grande favorito per la vittoria di Sanremo Giovani 2020 è Fasma che gode anche del totale appoggio di Fabrizio Moro che, attraverso Instagram, gli ha fatto arrivare un messaggio davvero speciale.

Vincitore Sanremo Giovani 2020: Fasma è il grande favorito, ma Leo Gassmann non molla

Secondo i bookmakers, la finalissima di Sanremo Giovani 2020 dovrebbe avere come protagonisti Fasma e Leo Gassmann. Durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2020 ci sarà prima la semifinale e poi la finalissima. I quattro semifinalisti si sfidano con due sfide diretta, recide dal sistema misto. I due cantanti più votati accedono alla finalissima al termine della quale sarà annunciato il nome del vincitore della sezione Nuove proposte di Sanremo 2020.

Che donna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI

Per i bookmakers il grande favorito è Fasma la cui vittoria è quotata tra 1,85 e 1,90. Leggermente più alte, invece, le quote di Leo Gassmann il cui trionfo vale tra 2,50 e 3,00 la quota giocata. La vittoria di Tecla, invece, è quotata a 3,50 mentre quella di Marco Sentieri è quotata tra 5.50 e 6.00.

A tifare per Fasma è Fabrizio Moro. Il cantautore romano che sl palco di Sanremo ha trionfato non solo nel 2018 con Ermal Meta nella categoria Campioni con il capolavoro “Non mi avete fatto niente” che ha festeggiato il secondo compleanno, ma anche nel 2007 nella sezione Giovani con un capolavoro come “Pensa”, su Instagram, ha scritto: “questo ragazzo mi ha emozionato molto, bravo”.

Poche ore prima della finale di Sanremo Giovani 2020, poi, ha pubblicato una storia in cui è con sua figlia Anita, la donna della sua vita, mentre ascoltano la canzone di Fasma.